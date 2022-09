Le père d’un enfant mordu par un chien de compagnie dans l’ascenseur de la société de logement de Ghaziabad confronte le propriétaire

Une vidéo montrant un chien mordant un enfant à l’intérieur d’un ascenseur dans une société de logement de Ghaziabad est devenue virale sur Internet, et maintenant une autre vidéo a fait surface, où le père de l’enfant peut être vu face au propriétaire de l’animal. Une femme avec un chien en laisse est entrée dans l’ascenseur de la Charms County Society située à Rajnagar Extension alors que le jeune garçon était encore à l’intérieur. Alors que l’enfant essayait d’atteindre les portes de l’ascenseur, avec un sac sur le dos vraisemblablement pour descendre à l’étage supérieur, le chien bondit et le mordit, juste au moment où le garçon passait à côté de lui. La laisse n’a pas aidé car elle n’était pas suffisante pour retenir le chien.

Il y a eu un tollé sur Internet lorsque la femme a semblé ne pas réagir ostensiblement alors même que l’enfant souffrait. Elle ne s’est pas approchée de lui alors même que l’enfant sautait sur une jambe de douleur et continuait de s’agripper à sa jambe là où le chien semblait l’avoir mordu.

Dans la dernière vidéo, on peut voir la femme promener le chien au sous-sol de l’immeuble après l’attaque. On peut entendre le père de l’enfant affirmer avec colère qu’elle a refusé de lui dire son numéro d’appartement et qu’elle s’est mal comportée avec lui. Il allègue également qu’elle l’a traité de certains noms, lui a dit qu’il n’avait pas les « manières de parler à une dame » et lui a demandé pourquoi il la « suivait ». Le garçon est également présent sur les lieux. La vidéo a été partagée par un journaliste sur Twitter.

Partie 2 : Dispute entre le père de l’enfant et le propriétaire du chien après que le chien a mordu l’enfant dans l’ascenseur. Cette vidéo provient de la société Charms Castle dans la région de Raj Nagar Extension à Ghaziabad. pic.twitter.com/G5hqQg10Xh — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) 6 septembre 2022

Suite à l’incident, la femme a été giflée d’une amende de Rs 5 000 par la Ghaziabad Municipal Corporation, a rapporté India Today. Un FIR a été lancé contre elle après que les parents du garçon ont déposé une plainte au poste de police de Nandgram. Alok Dubey, officier du cercle, a déclaré à l’agence de presse ANI qu’une enquête était en cours sur cette affaire.

