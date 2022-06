Le père d’un adolescent tué lors d’une balade en Floride craint que la mort soit oubliée

ORLANDO, Floride (AP) – Le père d’un adolescent du Missouri tué après être tombé d’un imposant manège de parc d’attractions en Floride a déclaré lundi qu’il craignait que la mort de son fils ne soit oubliée, avec des conséquences tragiques pour les futurs clients du manège.

L’anniversaire de Yarnell Sampson dimanche – le même jour que Juneteenth, la nouvelle fête nationale marquant la fin de l’esclavage aux États-Unis – était la première fois, a-t-il dit, qu’il pouvait parler à son fils, Tire Sampson, 14 ans, depuis le la mort de l’adolescent.

« Je refuse de laisser cette chose passer sous le tapis parce que mon fils ne la méritait pas », a déclaré Sampson lors d’une conférence de presse à côté du manège Free Fall à Orlando. « C’est ma fête d’être avec mon fils. »

À moins qu’il n’y ait des changements de sécurité sur les tours de chute, a-t-il ajouté, « quelqu’un d’autre va mourir. Nous choisissons la propriété plutôt que la sécurité.

Tire Sampson, joueur de football et étudiant au tableau d’honneur de la région de Saint-Louis, est décédé d’un traumatisme contondant après avoir glissé de son siège en mars lors du trajet de 430 pieds (130 mètres).

Une autopsie publiée la semaine dernière a montré que Tire Sampson avait subi de nombreuses fractures et blessures internes à l’automne, ce qui a été jugé comme une mort accidentelle. Il a montré que Sampson pesait 383 livres (173 kilogrammes), bien au-dessus de la limite de poids du manuel de conduite de 287 livres (130 kilogrammes).

Un rapport initial d’ingénieurs externes embauchés par le ministère de l’Agriculture de Floride a déclaré que les capteurs du trajet avaient été ajustés manuellement pour doubler la taille de l’ouverture pour les dispositifs de retenue sur deux sièges, ce qui empêchait Sampson d’être correctement sécurisé.

L’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente Yarnell Sampson dans un procès contre le propriétaire, le fabricant et le propriétaire du manège, a déclaré que Tire Sampson était en visite à Orlando avec des amis pendant les vacances de printemps lorsqu’il est décédé.

« Le pneu était trop gros pour avoir participé à cette course. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Crump aux journalistes. « Ces entreprises ne peuvent pas s’en tirer en faisant passer le profit avant la sécurité. »

La représentante d’État Geraldine Thompson, qui a également assisté à la conférence de presse, a déclaré qu’elle rédigeait un projet de loi qui tiendrait compte plus étroitement des antécédents de sécurité d’une entreprise lors de la demande de permis pour ouvrir de tels manèges à l’avenir. Elle a déclaré que la société qui exploite Free Fall, Orlando Slingshot, souhaite ouvrir un deuxième manège similaire à celui impliqué dans la mort de Tire Sampson.

« Il ne devrait pas y avoir de permis et il ne devrait pas y avoir de deuxième trajet », a déclaré Thompson, un démocrate dont le district comprend l’attraction Icon Park. « C’est totalement inapproprié. »

Elle a noté que les fleurs, les peluches et autres souvenirs laissés par les gens à côté du manège où Tyre Sampson est tombé ont tous été enlevés.

« Ils ne veulent pas que les gens le sachent », a déclaré Thompson.

Une porte-parole d’Orlando Slingshot a déclaré que la société commenterait plus tard. L’avocat de Slingshot a déclaré qu’il coopérait avec les enquêteurs et soutenait les efforts visant à rendre les manèges plus sûrs.

Le procès soutient que le trajet a été effectué avec négligence et de manière dangereuse. Les accusés n’ont pas averti Sampson des risques qu’une personne de sa taille fasse le trajet et n’ont pas fourni une retenue appropriée, selon la poursuite.

L’enquête sur la mort de Tire Sampson est en cours.

Yarnell Sampson a déclaré qu’il préférait que le manège soit démantelé et qu’un mémorial permanent soit érigé en l’honneur de son fils.

« Cette chose a été très émouvante », a-t-il déclaré. « La lumière est justice pour Tyr. »

