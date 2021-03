Un Canadien, impliqué dans une bataille juridique concernant son droit de s’opposer au traitement hormonal pour son adolescent transgenre, aurait été emprisonné et se serait vu refuser une caution pour avoir enfreint un bâillon lui interdisant de discuter de l’histoire.

Robert Hoogland s’est vu refuser la mise en liberté sous caution vendredi par la Cour suprême de Vancouver et restera dans la maison d’arrêt de North Fraser, selon le site d’information Post Millennial. Il a été arrêté cette semaine pour outrage au tribunal, en raison de sa violation continue d’une ordonnance restreignant son discours concernant son enfant transgenre. Hoogland a mené une longue bataille, défendant son droit d’avoir son mot à dire sur la question de savoir si une hormonothérapie qui change la vie peut être proposée à un mineur sans le consentement de ses parents.

L’affaire des signatures en Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) au Canada a commencé il y a plusieurs années. À l’âge de 12 ans, «Maxine» (pas le vrai nom de l’enfant), à qui le sexe féminin a été attribué à la naissance, a eu du mal à trouver sa place dans la vie, y compris son identité de genre. Son conseiller scolaire a suggéré qu’elle était peut-être transgenre, la référant à un médecin et disant à l’école de la traiter comme un garçon.

À l’âge de 14 ans, l’adolescent s’identifiait comme un homme piégé dans un corps féminin et avait hâte de commencer une hormonothérapie. La mère soutenait la décision, mais Hoogland – qui était séparée du reste de la famille mais partageait la garde de l’enfant – a estimé que les choses étaient précipitées. Il a dit qu’il serait d’accord avec une transition si son enfant était plus âgé et mieux préparé à prendre une décision éclairée au sujet d’une procédure qui changerait sa vie. Le formulaire de consentement qu’il a refusé de signer indique que les hormones pourraient entraîner diverses complications pour la santé, y compris un risque élevé de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de diabète, et même d’infertilité.

Cela s’est produit en 2018 et a conduit à une série de procédures judiciaires pour décider si Maxine pouvait être l’arbitre ultime en la matière. Telle était la position de la clinique de genre du BC Children’s Hospital, conformément à la Infants Act. La loi dit qu’un « mineur mature » peut donner son consentement à recevoir des soins de santé.

Les critiques pensent que la loi permet aux militants trans motivés par une idéologie de s’appuyer sur des enfants confus et de les convaincre de faire une transition qui ne leur serait pas nécessairement bénéfique, tout en empêchant leurs tuteurs légaux d’avoir leur mot à dire sur la question.

Dans le cas de Hoogland, les tribunaux canadiens se sont rangés à plusieurs reprises du côté de l’hôpital et ont autorisé le traitement hormonal. De plus, le père était considérablement limité dans la façon dont il pouvait parler de l’affaire. On lui a ordonné de toujours utiliser le nom, le sexe et les pronoms choisis par Maxine, et il lui a été interdit d’essayer de convaincre son enfant d’arrêter la thérapie. Un juge a même déclaré que ses entretiens avec les médias, dans lesquels Hoogland qualifiait Maxine de sa fille et disait des choses comme « Son ADN ne changera pas à travers toutes ces expériences qu’ils font, » peut être considéré « la violence familiale. »

Un examen du conflit en 2020 par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est prononcé contre un tel encadrement, reconnaissant qu’il n’y avait aucune preuve que Hoogland (qui est appelé « CD » dans les documents judiciaires et « Clark » dans certains rapports antérieurs dans les médias) était intentionnellement abusif, et affirmant le conflit concernait «Une relation familiale complexe découlant d’un désaccord profond sur des questions importantes de rôle parental et de traitement médical.» Son plaidoyer pour bloquer la transition, cependant, a été rejeté.

L’ordre de bâillon d’avril 2019, qui empêchait Hoogland de partager des informations sur Maxine’s « Sexe, identité de genre, orientation sexuelle, santé mentale ou physique, état médical ou thérapies » avec le grand public, est également resté en place. Le père, qui croit que l’histoire de sa famille devrait être correctement discutée, a désobéi et, au début du mois de mars, un mandat d’arrêt a été émis contre lui à la demande du procureur général de la Colombie-Britannique. Il abandonné aux autorités le 16 mars.

Le refus de caution met Hoogland entre un rocher et un endroit dur. L’une des choses pour lesquelles il aurait été réprimandé par le juge était de ne pas supprimer une page de financement participatif, sur laquelle il explique sa situation – en violation apparente du bâillon – et demande des dons pour couvrir les frais juridiques. Il avait été chargé de se conformer avant le 12 avril, date à laquelle la procédure pour outrage au tribunal devrait commencer, mais il dit qu’il ne peut pas le faire depuis la prison.

