Le père d’un adolescent suspecté d’une fusillade de masse en Caroline du Nord plaide coupable d’un délit de stockage d’armes à feu

RALEIGH, Caroline du Nord — Le père d’une adolescente accusée dans une Fusillade de masse de 2022 dans la capitale de la Caroline du Nord qui a fait cinq morts, a plaidé coupable mercredi d’avoir stocké de manière inappropriée une arme de poing qui, selon les autorités, a été retrouvée chez son fils après la fusillade.

Alan Thompson, 61 ans, semblait pleurer lorsqu’il a plaidé coupable à l’accusation de délit devant le tribunal du comté de Wake, ont rapporté les médias. Le juge du tribunal de district Mark Stevens, qui l’a condamné à 45 jours de prison avec sursis et à un an de probation sans surveillance, a qualifié l’affaire de « cas de tragédie épique ».

L’avocat de Thompson a déclaré au tribunal qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur indiquant qu’Austin Thompson… accusé de cinq chefs de meurtre ainsi que d’autres accusations – commettrait des violences. La fusillade a eu lieu alors qu’Austin avait 15 ans, et parmi les cinq personnes tuées se trouvait son frère aîné.

Austin Thompson devrait être jugé en septembre 2025 et risque la prison à vie s’il est reconnu coupable.

« En tant que parent, Alan vit l’impensable, il a perdu ses deux fils et ne sait toujours pas pourquoi cela s’est produit », a déclaré Russell Babb, un avocat représentant le père et la mère de Thompson.

Les autorités ont affirmé que la tuerie du 13 octobre 2022 avait commencé lorsqu’Austin Thompson avait tiré et poignardé son frère James, âgé de 16 ans, dans leur quartier de l’est de Raleigh. Il a ensuite tiré sur plusieurs voisins, dont un policier de Raleigh en congé alors qu’il se rendait au travail, selon la police.

Vêtu d’une tenue de camouflage et portant plusieurs armes à la ceinture, Austin Thompson a été localisé par les forces de l’ordre dans un hangar près d’une voie verte publique et arrêté après une confrontation qui a duré des heures. Les enquêteurs ont déclaré qu’une arme de poing et un fusil de chasse ont été utilisés lors des fusillades.

Le procureur adjoint du comté de Wake, Luke Bumm, a déclaré mercredi qu’une arme de poing trouvée dans le hangar appartenait à Alan Thompson. Selon Bumm, Alan Thompson gardait l’arme de poing de 9 mm chargée dans une boîte déverrouillée sur une table de chevet. L’arme correspondait aux preuves concernant les premières victimes, a déclaré Bumm. Alan Thompson avait été initialement inculpé l’année dernière.

Babb a déclaré qu’Austin Thompson ne montrait aucun signe de violence et que son père avait parlé avec Austin deux fois au téléphone dans les instants précédant et suivant la fusillade de masse.

« Il ne semblait pas agité », a déclaré Babb. « Il ne semblait pas en colère. Il ne semblait pas bouleversé. »

Babb a déclaré qu’Alan Thompson lui avait parlé alors qu’il rentrait du travail en voiture et qu’il lui avait demandé s’il avait besoin de quelque chose pendant qu’il s’arrêtait pour acheter un gallon de lait. Thompson a ensuite vu des voitures de police se précipiter vers le quartier de Hedingham et a appelé à nouveau pour dire à Austin Thompson de « se cacher », selon Babb.

Au début, la police n’a pas laissé Alan Thompson entrer dans la maison, a déclaré Babb, et les premiers intervenants lui ont dit que son fils aîné avait été tué et que son fils cadet avait disparu. Babb a déclaré qu’il pensait que son fils cadet était parti à la poursuite du tueur, mais c’est à ce moment-là qu’un policier lui a dit : « Austin ne poursuivait pas le tireur. Austin était le tireur. »

« Alan n’aurait jamais imaginé que son propre membre de la famille se comporterait de cette façon, il a le cœur brisé », a déclaré Babb.

Les policiers Gabriel Torres, Mary Elizabeth Marshall, Nicole Connors et Susan Karnatz ont également été tués lors de la fusillade. Deux autres personnes ont été blessées lors de la fusillade, dont un autre policier. Austin Thompson est également accusé de tentative de meurtre, d’agression avec une arme mortelle dans l’intention de tuer et d’agression avec une arme à feu sur un agent des forces de l’ordre.

Selon les mandats de perquisition, les enquêteurs ont saisi 11 armes à feu et 160 caisses de munitions, dont certaines vides, au domicile des Thompson. Le procureur en chef du comté de Wake a déclaré qu’Austin Thompson s’était blessé par balle au moment de sa capture.