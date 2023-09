Le père d’un adolescent pompier forestier tombé au combat se souvient de son fils

Lorsque Jaxon Billyboy, 19 ans, a obtenu son diplôme d’études secondaires à Williams Lake en juin, ce fut un moment de fierté pour son père Sheldon Bowe.

« Il était très résistant. Il a travaillé contre toute attente de grandir en tant qu’Autochtone, à travers les dépendances, les abus, le deuil et la perte. Il a traversé beaucoup de choses, et il s’est quand même levé, a obtenu son diplôme, est parti et a trouvé un emploi », a déclaré Bowe.

Ce travail consistait à lutter contre les incendies de forêt. Billyboy a été embauché par Tomahawk Ventures, une entreprise de Kamloops engagée par le gouvernement provincial pour lutter contre les incendies de forêt cet été.

Josh Weisner, chef d’équipe de Tomahawk Ventures, a pris Billyboy sous son aile. «Il était très calme, vous savez… réservé. Mais il fut le premier à écouter, le premier à apprendre, le premier à poser des questions. Ce fut une telle bénédiction de lui apprendre.

L’équipage du Tomahawk a terminé lundi une mission de deux semaines près de Fort St. James et s’est divisé en deux véhicules pour le retour à la base de Kamloops. Tôt mardi matin, la camionnette dans laquelle se trouvaient Billyboy, Kenneth Patrick, Blain Sonnenberg et un autre pompier est entrée en collision avec un semi-remorque sur la route transcanadienne. Les quatre hommes sont morts.

«J’étais incrédule avec mes filles, et je le suis toujours en quelque sorte», a déclaré Bowe. « Mais je suis également satisfait de ses choix de vie, et d’où il vient jusqu’à là où il a fini. »

Bowe a déclaré que son fils voulait redonner, et la lutte contre les incendies de forêt lui a permis de le faire.

« Il a toujours été d’une grande aide toute sa vie », a déclaré Bowe. « Il a dû se découvrir, où il voulait aller, et il a choisi la lutte contre les incendies. »

« Il était tellement disposé », a ajouté Weisner. «Je savais qu’il serait un excellent pompier. Je lui ai dit cela et je l’ai encouragé autant que possible pendant notre peu de temps ensemble.

Il y aura une veillée pour Billyboy à Williams Lake samedi.

« Il manquera et sera aimé par sa famille, ses sœurs et son frère, ainsi que par sa mère et son beau-père », a déclaré Bowe. « Il a toujours eu un grand cœur, un cœur en or, et je l’aimerai toujours pour ça. »