Le père du tireur d’un supermarché du Colorado pensait qu’il était possédé par un esprit maléfique

BOULDER, Colorado — Le père d’un homme souffrant de troubles mentaux qui a tué 10 personnes dans un supermarché du Colorado a témoigné mardi lors de son procès pour meurtre qu’il pensait que son fils avait peut-être été possédé par un esprit maléfique avant l’attaque.

Quelque temps avant l’attaque de Boulder en 2021, Moustafa Alissa se souvient s’être réveillé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et avoir entendu son fils, Ahmad Alissa, lui dire d’aller parler à un homme qui se trouvait dans sa chambre. Moustafa Alissa a déclaré qu’ils étaient allés ensemble dans la chambre de son fils et qu’il n’y avait personne.

Moustafa Alissa a également déclaré que son fils parlait parfois tout seul et qu’il avait cassé un porte-clés de voiture qu’il craignait qu’il soit utilisé pour le suivre, faisant écho au témoignage de lundi. de sa femmeIl a dit qu’il ne savait pas exactement ce qui n’allait pas chez son fils, mais que dans sa Syrie natale, les gens disent que quelqu’un qui agit de cette façon est censé être possédé par un esprit maléfique, ou djin.

« Nous pensions qu’il était probablement possédé par un esprit ou quelque chose comme ça », a déclaré Moustafa Alissa par l’intermédiaire d’un interprète arabe au tribunal.

Ahmad Alissa a été diagnostiqué après la fusillade avec un cas grave de schizophrénie et n’a été jugé mentalement apte à être jugé que l’année dernière après qu’un médecin lui ait prescrit le médicament antipsychotique le plus puissant disponible. Personne ne conteste qu’il était le tireur du supermarché, mais il a plaidé coupable non coupable pour cause d’aliénation mentale.

La défense affirme qu’il devrait être déclaré non coupable parce qu’il était légalement aliéné et incapable de faire la différence entre le bien et le mal au moment de la fusillade.

Les procureurs et les psychologues légistes qui l’ont évalué pour le tribunal ont déclaré que, malgré sa maladie mentale, il n’avait pas de délires et savait ce qu’il faisait lorsqu’il a lancé l’attaque. Ils ont souligné la planification et les recherches qu’il a effectuées pour se préparer à l’attaque et sa peur de finir en prison par la suite pour montrer qu’Alissa savait que ce qu’il faisait était mal. Cependant, les psychologues ont déclaré qu’ils pensaient que les voix avaient joué un rôle dans l’attaque et qu’ils ne pensaient pas que l’attaque aurait eu lieu s’il n’avait pas été malade mental.

Lorsque le procureur Michael Dougherty a demandé pourquoi Moustafa Alissa n’avait pas cherché à faire soigner son fils, il a répondu qu’il serait très difficile pour sa famille d’avoir la réputation d’avoir un « fils fou ».

« C’est une honte dans notre culture », a-t-il déclaré.

Lors de son interrogatoire, Moustafa Alissa, dont la famille possède plusieurs restaurants dans la région de Denver, a également reconnu qu’Ahmad Alissa avait promis de lui rendre une arme qui s’était enrayée quelques jours avant la fusillade et qu’il s’était rendu au moins une fois au stand de tir avec ses frères. Malgré ses inquiétudes quant à l’état mental de son fils, il a déclaré qu’il n’avait rien fait pour tenter de lui retirer ses armes.

Compte tenu de cela, Dougherty a suggéré que l’état de son fils n’était peut-être pas aussi grave que sa famille le décrit maintenant.

« Il n’était pas normal mais nous ne nous attendions pas à ce qu’il fasse ce qu’il a fait », a déclaré Moustafa Alissa.