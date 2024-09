Le père du tireur de l’école de Géorgie a déclaré à la police dans un audio récemment publié en 2023 que le « plus beau jour » était celui où son fils a tué son premier cerf

Colin Gray, 54 ans, et son fils Colt Gray, 14 ans, sont tous deux accusés en lien avec la fusillade meurtrière survenue au lycée Apalachee à Winder, en Géorgie.

Colin Grayle père du présumé tireur de l’école de Géorgie Poulain Grisavait déjà exprimé sa fierté pour les talents de chasseur de son fils adolescent en parlant avec les autorités qui enquêtaient sur les menaces présumées proférées par le garçon pour commettre une fusillade dans une école en 2023.

Maintenant, le fils, âgé de 14 ans, a été accusé de quatre chefs de meurtre en rapport avec le Fusillade du 4 septembre au lycée Apalachee de Winder, en Géorgie, qui a coûté la vie à quatre personnes. Colin, 54 ans, a également été arrêté et accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et de huit chefs d’accusation de cruauté envers les enfants.

En mai 2023, le fils a été interrogé par les forces de l’ordre au sujet des menaces qu’il aurait proférées de commettre une fusillade dans une école, a déclaré précédemment la division d’Atlanta du FBI.

« Le père a déclaré qu’il avait des armes de chasse dans la maison, mais que le suspect n’y avait pas accès sans surveillance. Le suspect a nié avoir proféré des menaces en ligne », a déclaré le FBI.

En parlant aux enquêteurs, Colin aurait déclaré qu’il avait enseigné à son fils le maniement des armes à feu et la chasse dans le but de lui faire passer du temps à l’extérieur et de jouer moins à des jeux vidéo. Le New York Times a rapporté, citant une transcription audio récemment publiée.

Selon la transcription, également obtenue par PBSColin a décrit une photo de Colin après avoir « tiré son premier cerf » et a déclaré que c’était « le plus beau jour de sa vie ».

D’après les documents cités par Le New York TimesColin possédait plusieurs armes, dont un fusil de type AR-15.

Lorsqu’un enquêteur lui a demandé si les armes étaient accessibles, Colin aurait répondu : « Elles sont… Je veux dire, il n’y a rien de chargé, mais elles sont… nous tirons beaucoup, nous chassons beaucoup le cerf », selon l’audio obtenu par Fox NewsColin aurait également déclaré : « Je serais furieux s’il le faisait », en réponse à la menace présumée de son fils, et aurait promis de lui retirer tout accès aux « armes », a rapporté le média.

Selon le FBI, il n’y avait aucune raison probable de procéder à une arrestation ou de prendre d’autres mesures de la part des forces de l’ordre, mais les écoles locales ont été avisées de « poursuivre la surveillance du sujet ».

Le 4 septembre attaque Selon le Bureau d’enquête de Géorgie, deux étudiants, Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, et deux enseignants, Richard Aspinwall, 39 ans, et Christina Irimie, 53 ans, ont été tués. Neuf autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures et devraient se « rétablir complètement », ont indiqué les autorités.

Colin et le suspect de la fusillade, qui sera jugé comme un adulte, ont comparu devant le tribunal pour la première fois le vendredi 6 septembre.

Un juge a décidé que le suspect de la fusillade ne sera pas passible de la peine de mort car il a moins de 18 ans. CNN a rapportéajoutant que son audience préliminaire est prévue pour le 4 décembre. Quant à Colin, le juge a déclaré qu’il pourrait encourir jusqu’à 180 ans de prison s’il était reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, selon le média.

