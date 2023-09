Le père du suspect pakistanais recherché pour le meurtre de sa fille de 10 ans au Royaume-Uni s’exprime

Un Pakistanais dont le fils est recherché par la police pakistanaise et britannique en relation avec le décès de sa fille de 10 ans au Royaume-Uni, le mois dernier, a lancé mercredi un appel, exhortant son fils fugitif à coopérer avec les enquêteurs pour clarifier sa position. car se cacher n’est pas une bonne chose.

Muhammad Sharif a fait ces remarques après que les autorités pakistanaises ont élargi leurs recherches pour arrêter son fils Urfan qui a fui au Pakistan après que la jeune fille, Sara Sharif, a été retrouvée morte à son domicile à Woking, dans la banlieue sud-ouest de Londres, le 10 août.

À Londres, la police a identifié le père de la jeune fille comme étant Urfan et sa femme Beinash Batool, qui se cacheraient dans la nation islamique. La police britannique cherche également à arrêter le frère d’Urfan, Faisal Malik, pour l’interroger dans le cadre de l’enquête.

Mercredi, Sharif a déclaré à l’Associated Press qu’il ne savait rien de l’endroit où se trouvait son fils.

Il a déclaré que son fils et sa belle-fille devraient coopérer avec la police britannique. « Nous disons qu’ils devraient se présenter devant la justice, qu’ils clarifieront leur position sur l’incident » lié à la mort de Sara.

Il a déclaré que son fils lui avait seulement dit qu’un incident s’était produit et qu’il avait ensuite perdu contact avec lui.

L’autopsie n’a pas permis d’établir la cause du décès. mais il a montré que Sara avait subi « des blessures multiples et étendues, qui sont susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée », indique le communiqué de la police.

Le fils de Sharif s’est rendu à Islamabad, la capitale pakistanaise, avec Batool et Malik le 9 août, selon les autorités locales. Ils sont accompagnés de cinq enfants âgés de 1 à 13 ans, ont indiqué la police britannique et les autorités locales.

La maison familiale d’Urfan Sharif se trouve à Jhelum, une ville de la province orientale du Pendjab, à environ 134 kilomètres de la capitale, Islamabad. Les enquêteurs locaux ont déclaré que la police avait trouvé des preuves selon lesquelles Urfan était brièvement retourné à Jhelum, avant de partir et de se cacher.