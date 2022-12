Le père du suspect du 4 juillet accusé de 7 crimes

CHICAGO (AP) – Le père d’un homme de l’Illinois accusé d’avoir tué sept personnes lors d’une fusillade de masse lors d’un défilé du 4 juillet dans une banlieue de Chicago a été inculpé de sept chefs d’accusation de conduite imprudente, ont annoncé vendredi les procureurs.

Le procureur de l’État du comté de Lake, Eric Rinehart, a déclaré que Robert Crimo Jr. s’était rendu à la police vendredi et qu’il aurait une audience sur la caution samedi. Rinehart a déclaré que les accusations étaient basées sur le fait que Crimo avait parrainé la demande de permis d’armes à feu de son fils alors âgé de 19 ans en 2019.

“Les parents et les tuteurs sont les mieux placés pour décider si leurs adolescents doivent avoir une arme”, a déclaré Rinehart. « Dans ce cas, le système a échoué lorsque Robert Crimo Jr. a parrainé son fils. Il savait ce qu’il savait et il a quand même signé le formulaire.

Rinehart n’a pas voulu discuter davantage de ce qui a conduit son bureau à porter plainte cette semaine. Les autorités ont précédemment déclaré que le tireur accusé, Robert Crimo III, avait tenté de se suicider à la machette en avril 2019 et avait été accusé en septembre 2019 par un membre de sa famille d’avoir menacé de “tuer tout le monde”.

Ces deux rapports sont arrivés des mois avant que Crimo Jr. ne parraine la candidature de son fils en décembre 2019.

L’avocat de la région de Chicago, George M. Gomez, a déclaré par téléphone vendredi qu’il représentait Robert Crimo Jr. dans l’affaire pénale récemment annoncée. Il a refusé de répondre aux questions, mais a déclaré que son bureau s’attendait à publier une déclaration sur l’affaire.

En juillet, un grand jury a inculpé Robert Crimo III de 21 chefs de meurtre au premier degré, 48 chefs de tentative de meurtre et 48 chefs de coups et blessures aggravés, représentant les sept personnes tuées et des dizaines de blessés lors de l’attaque contre un événement de vacances bien-aimé à Highland Park.

Jusqu’à vendredi, Rinehart avait refusé de discuter si les parents de l’homme pouvaient faire face à des accusations liées aux meurtres.

Les experts juridiques ont déclaré qu’il était rare que le parent ou le tuteur d’un tireur accusé fasse face à des accusations, en partie parce qu’il est difficile de prouver de telles accusations.

Dans une exception notable, un procureur du Michigan a déposé l’année dernière des accusations d’homicide involontaire contre les parents d’un adolescent accusé d’avoir tué par balle quatre élèves de son lycée. Une date de procès en janvier dans cette affaire a été reportée pendant que la cour d’appel de l’État examine un appel des parents.

Robert Crimo Jr. s’est présenté à plusieurs audiences préliminaires pour son fils cette année, hochant la tête en guise de salutation lorsque son fils est entré dans la salle d’audience enchaîné et flanqué de gardes. Le père est un résident de longue date de Highland Park et un visage familier dans la ville, où il était autrefois candidat à la mairie et était bien connu pour l’exploitation de dépanneurs.

Lors d’entretiens avec les médias après la fusillade, Robert Crimo Jr. avait déclaré qu’il ne s’attendait pas à faire face à des accusations et qu’il ne croyait pas avoir fait quoi que ce soit de mal en aidant son fils à obtenir un permis d’armes à feu par le biais du processus établi par l’État.

Kathleen Foody et Michael Tarm (), l’Associated Press