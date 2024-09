Le père du suspect de la fusillade en Géorgie a offert à son fils un fusil de type AR-15, selon des sources

Le père de la 14 ans accusé de meurtre dans le fusillade dans un lycée en Géorgie a acheté à son fils un fusil de type AR-15 en cadeau, selon deux sources policières au courant de l’enquête.

Le père a donné l’arme à feu à son fils à un moment donné après que les deux hommes aient été interrogés par les forces de l’ordre en lien avec des menaces de fusillade dans une école, ont indiqué les sources.

Les forces de l’ordre n’ont pas arrêté l’adolescent après cet entretien de mai 2023 parce qu’elles ne pouvaient pas le relier à un compte en ligne qui avait proféré les menaces, selon des documents récemment publiés.

L’adolescent, Colt Gray, a mortellement abattu quatre personnes — deux professeurs et deux étudiants — mercredi à l’Apalachee High School de Winder, lors de sa première journée complète en tant que nouvel élève, ont indiqué les autorités. Il a été inculpé comme un adulte.

Son père, Colin Gray, 54 ans, a été arrêté pour avoir été accusé d’avoir permis à son fils de posséder une arme, et inculpé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de huit chefs de cruauté envers des enfants, a déclaré jeudi le Georgia Bureau of Investigation.

L’adolescent suspect avait également montré un intérêt pour les fusillades de masse antérieures, en particulier Massacre de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, selon deux hauts responsables des forces de l’ordre informés de l’enquête.

Ces informations ont été obtenues à la suite de recherches menées dans le cadre de l’enquête sur la fusillade.

Une veillée mercredi pour les victimes de la fusillade du lycée Apalachee au parc Jug Tavern à Winder, en Géorgie.

Le bureau du shérif du comté de Jackson a interrogé l’adolescent et son père après que le FBI a reçu une information en mai 2023 d’un utilisateur de Discord, une plateforme de discussion populaire auprès des amateurs de jeux vidéo en ligne, concernant des menaces en ligne de commettre une fusillade dans un collège, selon des documents d’enquête.

Le FBI a retracé le compte Discord jusqu’à une personne portant le même nom que le père de l’adolescent et a transmis l’affaire au département du shérif du comté de Jackson, où l’adolescent était inscrit à la Jefferson Middle School, selon les documents.

L’adolescent a déclaré qu’il ne connaissait pas Discord et ne jouait pas aux jeux vidéo. L’adolescent a déclaré au bureau du shérif qu’il avait déjà eu un compte Discord mais qu’il l’avait supprimé. L’adolescent a nié avoir proféré des menaces en ligne et « a exprimé son inquiétude quant au fait que quelqu’un l’accuse d’avoir menacé de tirer sur une école, affirmant qu’il ne dirait jamais une telle chose, même en plaisantant », selon les documents.

Les autorités locales ont finalement « classé » l’affaire car les informations du FBI étaient incompatibles avec les informations découvertes au cours de leur enquête, selon les documents.

Parmi les incohérences, selon les documents, figurait le fait que le compte Discord était associé à l’adresse e-mail de l’adolescent, mais que le numéro de téléphone du compte ne correspondait pas à celui de l’adolescent.

Le compte a été retracé jusqu’à une série d’adresses IP possibles à Buffalo, New York, et dans d’autres régions de Géorgie, notamment Fort Valley et Statesboro, où l’adolescent n’avait pas vécu, selon le rapport d’enquête.

L’e-mail associé au nom de profil de l’utilisateur était rédigé en russe et traduit par le nom de famille d’un des auteurs de la fusillade dans une école. Le père de l’adolescent a déclaré à un enquêteur que ni lui ni son fils ne parlaient russe, selon le rapport.

La scène de la fusillade de masse de mercredi.

L’adolescent a déclaré qu’il n’était pas actif sur Discord au moment où la menace a été proférée et qu’il avait cessé de l’utiliser parce que son compte avait été piraté plusieurs fois « et qu’il avait peur que quelqu’un utilise ses informations à des fins malveillantes », selon le rapport.

L’agent des forces de l’ordre a déclaré au père de l’adolescent qu’il ne pouvait pas prouver l’information du FBI ni que le père ou le fils était derrière le compte Discord qui avait émis la menace. L’affaire a ensuite été classée, mais les autorités du comté de Jackson ont « alerté les écoles locales pour qu’elles continuent à surveiller le sujet », a déclaré le FBI mercredi.

On ne sait pas si les écoles du comté de Barrow étaient également au courant de l’enquête ou si elles « surveillaient » lorsque l’adolescent s’y est inscrit le mois dernier.

Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a déclaré jeudi que l’adolescent était nouveau dans les écoles du comté de Barrow, s’étant inscrit il y a deux semaines. Mercredi était son deuxième jour à l’Apalachee High School et son premier jour complet, a déclaré Smith.

Dans une interview accordée à NBC News jeudi, Smith a déclaré que le bureau du shérif avait été informé de l’enquête de l’année dernière mercredi, environ deux heures après la fusillade.

Smith a déclaré qu’il était convaincu que les informations précédentes avaient fait l’objet d’une enquête appropriée de la part du FBI et des forces de l’ordre locales.

« Les autorités locales se sont rendues à la maison, l’ont interrogé, ont interrogé son père, ont rédigé un rapport, ont fait ce qu’elles étaient censées faire et ont conclu qu’il n’y avait aucune raison valable » de l’arrêter, a déclaré Smith. « Quelle que soit la situation, nous avons tous des droits civiques. Il n’a pas commis de crime. Il a fait un commentaire. Il n’était pas fondé à l’époque. »

Mais Isaiah Hooks, 15 ans, joueur de football au lycée, a déclaré qu’il était difficile d’accepter la nouvelle selon laquelle certaines autorités étaient au courant et surveillaient l’adolescent.

« C’est encore plus dur de penser, d’accepter, que quelqu’un aurait pu faire ça alors que le FBI savait qui il était, qu’il en était capable. J’ai perdu mon entraîneur, mes camarades de classe et mes amis qui ont été blessés juste en face de la salle où je me trouvais », a déclaré Hooks. « J’ai l’impression que cette personne n’aurait même pas dû être autorisée à se trouver à proximité d’une école. Sa menace aurait dû être inscrite sur son relevé de notes ou quelque chose comme ça. Cela aurait dû être empêché car ils savaient qu’il pouvait faire quelque chose comme ça. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com