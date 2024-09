Le père du suspect de la fusillade dans une école de Géorgie arrêté pour meurtre au deuxième degré

Le père d’un garçon de 14 ans accusé de tuant quatre personnes par balle Un lycéen de Géorgie a été arrêté jeudi et fait face à des accusations incluant meurtre au deuxième degré et homicide involontaire pour avoir laissé son fils posséder une arme, ont indiqué les autorités.

C’est le dernier exemple en date où les procureurs tiennent les parents responsables des actes de leurs enfants lors de fusillades dans des écoles. En avril, les parents du Michigan, Jennifer et James Crumbley, ont été les premiers condamné pour une fusillade de masse dans une école aux États-UnisIls ont été condamnés à au moins 10 ans de prison pour ne pas avoir sécurisé une arme à feu à la maison et avoir agi indifféremment face aux signes de détérioration de la santé mentale de leur fils avant il a tué quatre étudiants en 2021.

Colin Gray, 54 ans, le père de Colt Gray, a été accusé de quatre chefs d’homicide involontaire, de deux chefs de meurtre au deuxième degré et de huit chefs de cruauté envers les enfants, a déclaré le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey, lors d’une conférence de presse.

« Ses accusations sont directement liées aux actions de son fils et au fait de lui permettre de posséder une arme », a déclaré Hosey.

En Géorgie, un meurtre au deuxième degré signifie qu’une personne a causé la mort d’une autre personne en commettant des actes de cruauté au deuxième degré envers des enfants, quelle que soit l’intention. Il est passible de 10 à 30 ans de prison, tandis que le meurtre avec malveillance et le meurtre grave sont passibles d’une peine minimale de réclusion à perpétuité. L’homicide involontaire signifie qu’une personne a involontairement causé la mort d’une autre personne.

Le père et le fils ont été accusés de la mort des élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, et des enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, selon Hosey. Colt Gray doit comparaître pour la première fois devant le tribunal vendredi, mais aucune procédure n’a encore été programmée pour son père. Aucun des deux Gray n’apparaît dans les dossiers judiciaires en ligne du comté de Barrow.

Les autorités ont inculpé Colt Gray, 14 ans, en tant qu’adulte, de quatre chefs d’accusation de meurtre dans la fusillade survenue mercredi au lycée Apalachee, près d’Atlanta, a déclaré Hosey. Des mandats d’arrêt obtenus par l’AP l’accusent d’avoir utilisé un fusil d’assaut semi-automatique lors de l’attaque, qui a tué deux élèves et deux enseignants. Neuf autres personnes ont été blessées, dont sept par balle.

L’adolescent a nié avoir menacé de commettre une fusillade dans une école lorsque les autorités l’ont interrogé l’année dernière au sujet d’une publication menaçante sur les réseaux sociaux, selon un rapport du shérif obtenu jeudi.

Les preuves contradictoires sur l’origine du message ont empêché les enquêteurs d’arrêter qui que ce soit, selon le rapport. La shérif du comté de Jackson, Janis Mangum, a déclaré qu’elle avait examiné le rapport de mai 2023 et n’avait rien trouvé qui aurait pu justifier de porter plainte à l’époque.

« Nous n’avons pas du tout lâché prise », a déclaré Mangum à l’Associated Press lors d’une interview. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions à l’époque. »

Lorsqu’un enquêteur du shérif du comté voisin de Jackson a interrogé Gray l’année dernière, son père a déclaré que le garçon avait eu du mal à accepter la séparation de ses parents et qu’il était souvent victime de harcèlement à l’école. L’adolescent tirait fréquemment au fusil et chassait avec son père, qui l’a photographié avec du sang de cerf sur les joues.

« Il connaît la gravité des armes et ce qu’elles peuvent faire, et comment les utiliser et ne pas les utiliser », a déclaré Colin Gray, selon une transcription obtenue auprès du bureau du shérif.

L’adolescent a été interrogé après que le shérif a reçu une information du FBI selon laquelle Colt Gray, alors âgé de 13 ans, « avait peut-être menacé de tirer sur un collège demain ». La menace a été proférée sur Discord, un réseau social populaire auprès des joueurs de jeux vidéo, selon le rapport d’incident du bureau du shérif.

Selon le rapport, l’information du FBI indiquait qu’un compte Discord était associé à une adresse e-mail liée à Colt Gray. Mais le garçon a déclaré qu’il « ne dirait jamais une chose pareille, même en plaisantant », selon le rapport de l’enquêteur.

L’enquêteur a écrit qu’aucune arrestation n’avait été effectuée en raison d’« informations incohérentes » sur le compte Discord, dont les informations de profil étaient en russe et qui comportaient des traces numériques indiquant qu’il avait été consulté dans différentes villes de Géorgie ainsi qu’à Buffalo, dans l’État de New York. L’adolescent a déclaré avoir cessé d’utiliser le compte quelques mois plus tôt après qu’il ait été piraté.

L’attaque était le dernier parmi les dizaines de fusillades dans les écoles aux États-Unis ces dernières années, y compris celles particulièrement meurtrières Newtown, Connecticut; Parkland, Floride; et Uvalde, TexasLes tueries en classe ont déclenché de fervents débats sur le contrôle des armes à feu et ont mis à rude épreuve les parents dont les enfants grandissent en étant habitués aux exercices de tir. Mais les lois nationales sur les armes à feu n’ont guère changé.

Les cours ont été annulés jeudi au lycée de Géorgie, bien que certaines personnes soient venues déposer des fleurs autour du mât du drapeau et s’agenouiller dans l’herbe, la tête baissée.

Les neuf personnes – huit étudiants et un enseignant – qui ont été emmenées à l’hôpital après la fusillade devraient toutes survivre, a déclaré le shérif du comté de Barrow, Jud Smith.

Isaiah Hooks, un joueur de football du lycée d’Apalachee, a déclaré qu’il se trouvait dans une salle de classe voisine lorsque la fusillade a commencé.

« C’était dur, juste d’entendre mes pairs et d’entendre les bruits, juste de savoir que des gens finissaient par être blessés », a-t-il déclaré.

Il se souvient d’Aspinwall, qui était son entraîneur dans l’équipe, comme d’un formidable motivateur.

« C’était vraiment dur de perdre quelqu’un qui s’est donné à fond pour nous rendre meilleurs et s’assurer que nous soyons meilleurs dans ce que nous faisons », a déclaré Hooks. « Il nous a poussés à exceller dans ce que nous faisions. »

Les autorités n’ont fourni aucun motif ni expliqué comment le suspect a obtenu l’arme et l’a introduite dans l’école d’environ 1 900 élèves dans une zone en développement rapide à la limite de l’étalement urbain en constante expansion d’Atlanta.

C’était le 30 massacre de masse aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon un base de données Le rapport est maintenu par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec l’université Northeastern. Au moins 127 personnes ont perdu la vie dans ces meurtres, définis comme des événements au cours desquels quatre personnes ou plus meurent dans un délai de 24 heures, sans compter le tueur (la même définition utilisée par le FBI).

Des cas antérieurs ont été signalés dans lesquels une personne qui était autrefois sur le radar du FBI mais n’a pas été arrêtée a ensuite commis des violences.

Un mois avant que Nikolas Cruz ne tue 17 personnes au lycée de Parkland, en Floride, en 2018, le FBI avait reçu un avertissement selon lequel il avait parlé de commettre une fusillade de masse. Le FBI a également enquêté sur une information concernant la personne qui a ensuite été condamnée pour une fusillade meurtrière en 2022 dans une boîte de nuit gay du Colorado.

Cette tendance souligne les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées lorsqu’elles tentent de déterminer si un comportement préoccupant constitue un crime. Les enquêteurs examinent des dizaines de milliers d’informations chaque année pour tenter de déterminer lesquelles pourraient constituer une menace viable. Des cas tels que la fusillade dans une école de Géorgie suscitent de nouvelles questions quant à savoir si un travail d’enquête plus intensif aurait pu éviter la violence.

Le rapport du shérif indique que l’enquêteur Daniel Miller a parlé au garçon et à son père le 21 mai 2023. Le père a déclaré que son fils avait accès à des armes à feu dans la maison.

« Je veux dire qu’ils ne sont pas chargés, mais ils sont en panne », a déclaré le père de Gray, selon la transcription de l’interview.

Il a décrit une photo prise sur son téléphone portable lors d’une récente partie de chasse avec son fils : « On le voit avec du sang sur les joues après avoir tiré son premier cerf. » Le père de Gray a qualifié cette journée de « plus belle de sa vie ».

Cet article a été mis à jour pour corriger le nombre de morts à l’école élémentaire Sandy Hook à 26, et non 20, ainsi que l’orthographe du prénom de Cristina Irimie, que les autorités ont initialement publié comme étant Christina.

