Le père du pasteur de Kendra Duggar, Paul Caldwell, s’est déchiré pour une fois en affirmant « qu’il n’y a pas d’homosexuels »

Le père du pasteur de KENDRA Duggar, Paul Caldwell, a été arraché pour avoir distribué une fois des brochures affirmant que « les homosexuels n’existent pas ».

Le compte Instagram Sans boule de cristal a partagé une photo de la brochure, qui demandait si « Dieu aime les homosexuels ».

Le père de Kendra Duggar, Paul Caldwell, a été critiqué pour avoir affirmé qu’il n’y avait « pas d’homosexuels »[/caption]

La brochure a été partagée sur un compte Instagram de fan[/caption]

Selon le message, la brochure de Paul disait : « Il n’y a pas d’homosexuels. Dieu a créé le mâle et la femelle. Il y a des hommes et des femmes qui se livrent à des actes d’immoralité « inconvenants » (Rom 1:27), des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. »

La brochure continuait : « La vraie question est est-ce que Dieu aime les hommes et les femmes « inconvenants » ? La réponse est un OUI écrasant !!!!

« Il aime tous les pécheurs. En fait, Jésus est mort pour les péchés de l’humanité.

Un certain nombre d’utilisateurs d’Instagram se sont rendus dans la section des commentaires pour claquer le Comptant sur le père de la star, comme l’a écrit une personne : « Comment pouvez-vous prétendre aimer quelqu’un et dire qu’il n’existe pas dans la même phrase ? Qu’à cela ne tienne, rien chez ces gens n’est logique.

Les fans ont qualifié les affirmations de Paul de « logiques »[/caption]

Une autre personne a déclaré que la famille avait des « opinions poubelles »[/caption]

Un troisième a qualifié Paul et sa famille de « déformés »[/caption]

Une personne suivante a ajouté: « Quand vous croyez que votre opinion de poubelle est trop loin, vous obtenez cette famille. »

Un troisième a répondu : « Ouf, je ne peux pas croire que les gens pensent de cette façon. Ils sont déformés.

Kendra, 22 ans, est mariée à Joseph Duggar, 26 ans.

Il y a tout juste trois mois, Kendra a accouché de son troisième enfant nommé Brooklyn.

Kendra et Joseph se sont mariés en 2017[/caption]

Le couple partage trois enfants ensemble[/caption]

En plus du nouveau-né, Kendra et Joseph partagent un fils de 2 ans, Garrett, et une fille d’un an, Addie.

Kendra précédemment détaillé L’accouchement douloureux d’Addie lors d’un épisode d’août 2020 de Counting On.

Au cours de l’épisode, la jeune mère a révélé qu’elle était « choquée de la douleur » de l’expérience.

Kendra et sa maman Christina, 41 ans, étaient enceintes en même temps[/caption]

Christina et Paul partagent neuf enfants ensemble[/caption]

Une fois le couple arrivé à l’hôpital, les médecins les ont informés que Kendra ne s’était dilatée que de quatre centimètres.

Elle a admis: « J’étais un peu découragée quand j’ai découvert que je n’étais qu’à quatre ans et que j’avais beaucoup souffert et travaillé. »

Pendant ce temps, Paul et sa femme, Christina Caldwell, partagent neuf enfants ensemble.

Les parents de Kendra ont récemment accueilli leur neuvième enfant ensemble[/caption]

Ils ont récemment a accueilli son plus jeune enfant– Moriah Faith – en mai.

La refonte du pamphlet offensif de Paul vient après le frère aîné de Joseph Josh, 33 ans, a été arrêté pour possession de pornographie juvénile.

Après avoir été libérée sous caution, la star de TLC a été soumise à des restrictions de voyage et ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation du tribunal.





Josh a été obligé de vivre loin de sa famille car il n’est pas autorisé à côtoyer des mineurs.

Josh et sa femme Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans, Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.

Aditionellement, Anne est actuellement enceinte de six mois du septième enfant du couple.

Josh Duggar a déjà été arrêté pour possession de pornographie juvénile[/caption]