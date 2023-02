Le père du marié serait tombé malade pendant le sangeet, la famille appelle le médecin

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marieront aujourd’hui (mardi) au palais Suryagarh à Jaisalmer. Pendant ce temps, selon les nouveaux médias, le 6 février, le père du marié tombe malade lors de la cérémonie du sangeet.

Selon le rapport du Times Now, une source a informé que la famille avait appelé le médecin après que le père de Sidharth ait commencé à vomir. La source a en outre mentionné qu’il avait été soigné dans sa chambre et qu’il s’était reposé pendant 2 heures. Kiara et Sidharth ont décidé de continuer à écouter de la musique à faible volume. Le père de l’acteur est désormais stable.

Plus tôt, des célébrités telles que Shahid Kapoor, Mira Rajput, Karan Johar, Juhi Chawla, Isha Ambani, Manisha Malhotra et d’autres ont été aperçues en train d’arriver sur les lieux. Lundi, plusieurs vidéos pap ont circulé en ligne dans lesquelles le lieu du mariage est magnifiquement éclairé de lumières roses. Parallèlement à cela, on peut également entendre des morceaux énergiques jouer à l’intérieur du lieu du mariage. Bien que les paparazzi n’aient pas pu repérer les mariés, ces photos sont un délice et une confirmation qu’un mariage est bel et bien en cours.





Selon le rapport du Times Now, le déjeuner de bienvenue a eu lieu le 6 février au Courtyard Suryagarh tandis que Sangeet s’est produit au Sunset Patio. Pendant ce temps, Haldi, le mariage et la réception auront lieu le 7 à ‘Between Have’, ‘Bawdi’ et ‘Celebration Laws’ respectivement.





Dimanche matin, la co-vedette de Kabir Singh de Kiara, Shahid Kapoor, a été aperçue avec sa femme Mira Rajput à l’aéroport de Kalina. Shahid portait des tenues décontractées blanches, tandis que Mira était repérée avec un haut et une jupe. Le duo a même fait signe aux paps avant d’aller plus loin. Plus tard, le producteur de JugJugg Jeeyo de Kiara, Karan Johar, a également été capturé en arrivant à l’aéroport. Karan portait une veste bleu marine avec un jean bleu foncé et des chaussures à la mode.

Le 4 février, samedi matin, Kiara Advani a été aperçue au terminal privé de l’aéroport de Mumbai, en compagnie de sa famille et de Manish Malhotra. L’actrice a été vue dans une tenue blanche avec une dupatta rose. Plus tard, ils ont été photographiés par les paparazzi à leur arrivée à Jaisalmer.

