Le père du marié dansant sur “Badtameez Dil” au mariage donne un “concours” à Ranbir Kapoor

Les mariages indiens sont incomplets sans spectacles de danse. Ainsi, lors du mariage de son fils, cet homme n’a pas pu s’empêcher de secouer ses jambes et sur le chemin, a donné une rude concurrence à Ranbir Kapoor, performance Badtameez Dil dans Yeh Jawaani Hai Deewani. Une vidéo mettant en scène cet homme imitant le lapin de Ranbir Kapoor fait maintenant sensation sur Internet. Non seulement le vieil homme a copié le pas de crochet de Badtameez Dil, mais il a également tenté d’imiter le dialogue amusant de Ranbir Kapoor de Yeh Jawaani Hai Deewani. Les applaudissements nourris des participants en arrière-plan indiquent que le père du marié a réussi à les divertir à un tout autre niveau.

Enfilant un costume gris, le père synchronise d’abord le dialogue avant de commencer à faire quelques rebondissements sur la piste de danse. Avec les rythmes entraînants qui jouent en arrière-plan, l’aîné ne saute pas une seule seconde et continue de présenter sa performance énergique jusqu’à la fin. Si l’on se fie à la vidéo, le père du marié semblait s’amuser comme jamais tout en dansant à fond. L’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo a salué les personnes âgées comme “le père le plus cool de tous les temps”. Regardez la vidéo ici :

La vidéo virale a fini par récolter plus de 1,2 million de vues et plus d’un lakh aime sur l’application de partage de photos, laissant beaucoup complimenter son “zinda dil”. Un utilisateur a écrit : « Donner à Ranbir Kapoor une vraie concurrence. Oncle a prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre. Continuez à vivre toujours une vie heureuse. Un autre a ajouté, “Chapeau pour le niveau d’énergie et les expressions”, un autre a rejoint, “Superbe ..il vient de le secouer.”

Pendant ce temps, un utilisateur a souhaité: “Tout ce que je veux que le père de tout le monde profite comme ça.” “Oh mon Dieu. Génial, l’une des meilleures performances que j’ai vues », a déclaré un autre.

Avec Ranbir Kapoor et Deepika Padukone, Badtameez Dil continue de dominer la liste de lecture des fêtes et des mariages en Inde. Chantée par Benny Dayal, la musique est composée par Pritam Chakraborty, tandis que les paroles sont écrites par Amitabh Bhattacharya. Le clip vidéo de la chanson présente les acteurs mettant le feu à la scène de danse tout en assistant à la fête de fiançailles de leur ami commun.

Bien que le père du marié viral ne soit peut-être pas le plus grand danseur, sa performance franche a sûrement conquis le cœur d’Internet.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici