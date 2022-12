Le père du lutteur Sagar Dhankar demande le transfert de l’affaire de meurtre à un tribunal accéléré

Une requête a été déposée devant la Haute Cour de Delhi par le père du lutteur décédé Sagar Dhankar demandant le transfert de l’affaire du meurtre de son fils à un tribunal accéléré pour une élimination dans un délai déterminé.

L’affaire a été inscrite aux fins d’admission ou de refus de témoins et de preuves le 21 janvier 2023.

Le lutteur olympien Sushil Kumar, avec d’autres, est accusé d’avoir agressé l’ancien champion national junior de lutte Dhankar, un résident de Rohtak à Haryana, et ses amis sur le parking du stade Chhatrasal de la ville, le 4 mai 2021 pour un prétendu litige de propriété .

Dhankar avait succombé à des blessures et selon le rapport post-mortem, il est décédé des suites de lésions cérébrales résultant d’un impact d’objet contondant.

Dans sa requête transmise par l’intermédiaire de l’avocat Joginder Tuli, le père de Dhankar, Ashok, avait exprimé sa crainte de gagner les témoins en raison de l’influence de l’accusé, y compris Sushil Kumar.

« Les accusés sont bien connectés et influents. Sushil Kumar, le principal conspirateur est une célébrité et olympienne de renommée mondiale. Certains d’entre eux appartiennent même au célèbre gang Kala Asodha. Le procès n’a pas encore atteint le stade des preuves à charge après une période d’un an et 5 mois à compter du dépôt de l’acte d’accusation”, indique la pétition.

En octobre de cette année, un tribunal de Delhi avait formulé des accusations contre le médaillé olympique Sushil Kumar et 17 autres personnes, préparant le terrain pour leur procès.

Sessions supplémentaires Le juge Shivaji Anand a formulé des accusations contre Kumar et d’autres accusés en vertu de diverses dispositions du Code pénal indien, y compris celles liées au meurtre, aux émeutes et à l’association de malfaiteurs.

