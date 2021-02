Le père du gardien de Liverpool, Alisson, se noie au Brésil

Le père du gardien de Liverpool Alisson Becker, Jose Becker, est décédé mercredi dans un tragique accident. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Le père du gardien de but de Liverpool, Alisson Becker, s’est noyé mercredi dans un lac près de sa maison de vacances dans le sud du Brésil, a annoncé la police locale.

Jose Becker, 57 ans, nageait sur un barrage sur sa propriété lorsque l’accident s’est produit mercredi après-midi, a déclaré à Reuters Doroteo Machado Filho, un inspecteur de police de la ville de Lavras do Sul. Aucun acte criminel n’a été suspecté.

Selon GE.com de TV Globo, les pompiers de la ville ont déclaré que le père d’Alisson avait été déclaré disparu mercredi à 17 heures, heure locale, et que le corps avait été retrouvé à 22 h 50.

Alisson a rejoint Liverpool en 2018 en provenance de la Roma et a été élu meilleur gardien de but masculin de la FIFA en 2019. Son jeune frère Muriel est gardien de but de l’équipe brésilienne Fluminense.

Internacional, pour qui les deux frères ont joué, a tweeté leurs condoléances.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort de Jose Agostinho Becker, le père de nos ex-gardiens Alisson et Muriel », a déclaré le club.