Le père du garçon disparu de Crystal Lake a vu sa licence d’avocat suspendue – Shaw Local

Le père d’un disparu Lac de cristal garçon est un avocat avec un dossier disciplinaire.

Lundi, Andrew Freund Sr., avocat de Riverside et père d’Andrew “AJ” Freund, 5 ans, disparu, a été autorisé à pratiquer le droit dans des conditions spéciales, selon la commission d’enregistrement et de discipline des avocats.

Cependant, la licence d’avocat avait été suspendue pendant environ trois mois.

En 2012, Freund a représenté la mère d’Andrew, JoAnn Cunningham, en tant qu’avocate en divorce. Les deux sont devenus amoureux pendant cette période et, en 2015, ils étaient fiancés, selon les archives de l’ARDC.

Freund a été accusée d’avoir enfreint les ordonnances du tribunal en aidant Cunningham, puis JoAnn Summerkamp, ​​à prendre possession de sa maison pendant le divorce. En conséquence, Freund et Cunningham ont été reconnus coupables d’outrage criminel indirect et ont passé respectivement 14 et 30 jours dans la prison du comté de McHenry, selon l’ARDC.

Freund a également été accusé dans une affaire distincte d’avoir représenté Cunningham alors qu’il n’était pas autorisé à pratiquer le droit, selon les archives.

L’avocat a exprimé des remords et un psychologue médico-légal a déterminé que la consommation d’opioïdes et de cocaïne par Freund avait au moins partiellement contribué à l’inconduite.

Il a ensuite suivi un traitement contre la toxicomanie et a dû subir une évaluation de sa condition physique avant la fin de sa suspension de 90 jours, selon les dossiers de l’ARDC.

Freund a refusé de parler aux journalistes lorsqu’il a été contacté devant son domicile lundi.