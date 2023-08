Le père du demi de coin de la NFL, Caleb Farley, tué dans une explosion à son domicile en Caroline du Nord

MOORSEVILLE, Caroline du Nord (AP) – Le père du demi de coin des Titans du Tennessee, Caleb Farley, est décédé dans la nuit dans une explosion qui a détruit la maison du joueur de la NFL en Caroline du Nord et blessé une autre personne, ont annoncé les autorités.

Robert M. Farley, 61 ans, a été retrouvé mort dans les décombres de la maison de Lake Norman, en Caroline du Nord, mardi matin, a déclaré Kent Greene, directeur des services d’incendie et de gestion des urgences du comté d’Iredell.

Les premiers intervenants sont arrivés à la maison quelques minutes après minuit mardi et ont trouvé Christian Rogers, 25 ans, sortant de la structure effondrée, a déclaré Greene. Rogers, un ami de la famille, a été transporté au centre médical Atrium Health Carolinas à Charlotte avec une commotion cérébrale. Il est « éveillé et alerte », a déclaré Greene, mais n’a pas encore reçu son congé de l’hôpital.

Greene a déclaré que le gaz devait s’être accumulé sur une longue période de temps et s’être probablement retrouvé dans une source d’inflammation, ce qui a provoqué l’explosion. L’explosion, que les autorités locales ont jugée accidentelle, a pris naissance dans une chambre à coucher et n’a endommagé aucune maison environnante.

Des photos de la maison montrent des tas de gravats éparpillés sur un grand terrain à environ 45 kilomètres au nord de Charlotte. À l’extérieur, une isolation suspendue aux arbres et un matelas king-size soufflé de la maison se trouvent dans la cour avant mardi. Des débris de bois et des cadres de fenêtres ont été soufflés à au moins 50 mètres (45 mètres) de l’explosion. Les registres de propriété du comté indiquent la valeur fiscale de la maison à près de 2 millions de dollars.

« Il ne pouvait plus y avoir personne en vie – c’était ma première pensée », a déclaré Greene. « Et quand j’ai découvert que quelqu’un en était sorti, j’ai été étonné. C’était une maison de 6 300 pieds carrés, et il ne reste plus qu’une partie du garage.

Les registres de propriété répertorient Caleb Farley comme propriétaire. Le joueur des Titans n’était pas là au moment de l’explosion signalée, a déclaré Greene. Ses coéquipiers ont affirmé plus tôt mardi qu’il était l’un des derniers joueurs à avoir quitté le vestiaire lundi soir.

L’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, a qualifié la situation de « choquante » et a déclaré que l’équipe ferait tout son possible pour soutenir Farley. Ses coéquipiers ont confirmé que Farley, qui est né et a grandi à Maiden, en Caroline du Nord, était rentré chez lui dans l’État de Tar Heel mardi matin.

Farley, le choix n ° 22 au total au repêchage de 2021, a été placé sur la liste des blessés en novembre dernier avec un problème antérieur. Il a disputé 12 matchs au cours de ses deux premières saisons et est actuellement répertorié comme physiquement incapable de jouer alors que les Titans terminent le camp d’entraînement cette semaine.

Au collège, le demi de coin de 6 pieds 2 pouces et 197 livres a été le premier joueur de haut niveau à se retirer de la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Il a perdu sa mère d’un cancer en 2018 et n’était pas disposé à mettre un autre être cher en danger alors qu’il jouait à Virginia Tech.

Vrabel a raconté aux Titans la défaite de Caleb Farley à la fin de la mêlée de mardi, puis les joueurs se sont mis à genoux dans une prière apparente. Il a dit que ce qui est important, c’est qu’ils fassent tout pour soutenir Farley et sa famille.

« C’est la chose la plus importante, c’est de se concentrer sur lui et pas sur l’un des… tout le reste est assez trivial », a déclaré Vrabel après l’entraînement au siège de l’équipe à Nashville.

La sécurité des Titans, Kevin Byard, a perdu sa propre mère en juin 2022. Il a déclaré avoir dit à Farley avant de retourner en Caroline du Nord de se pencher fortement sur sa foi.

« Je sais qu’il a également perdu sa mère à un jeune âge, donc il a également dû faire face à beaucoup d’adversité », a déclaré Byard. « Alors juste très tragique. Et, vous savez, en tant qu’équipe et en tant que frère, tout ce que nous pouvons faire et tout ce que je peux faire, c’est essayer d’être là pour lui.

Le bureau du prévôt des incendies local continue d’enquêter sur la cause de l’effondrement avec le Bureau d’enquête de l’État de Caroline du Nord, Dominion Energy et le Bureau américain de l’alcool, du tabac et des armes à feu.

Greene a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si la compagnie de gaz ou le propriétaire serait responsable des dommages. Le compteur de gaz utilisé pour mesurer le volume de gaz combustibles circulant dans les maisons voisines a été séquestré et ne présente aucun danger pour les autres membres de la communauté, a déclaré Greene.

« Dominion Energy a été parmi les premiers intervenants à l’urgence sur Barber’s Loop à Mooresville, où une explosion a été signalée à la résidence d’un client », a écrit la porte-parole Bonita Billingsley Harris dans un e-mail à l’Associated Press. « Nous continuons à travailler en coordination avec le personnel d’urgence sur cette enquête en cours. Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de vies humaines.

___

AP Pro Football Writer Teresa M. Walker a rapporté de Nashville, Tenn.

Hannah Schoenbaum, Teresa M. Walker et Steve Reed, Associated Press