La guerre est finie. À l’aube de 2021, le conflit politique le plus dramatique de notre vie s’achèvera.

Cette question, qui a brisé les carrières de Premier ministre et divisé les familles, ne dominera plus nos vies de la même manière.

Bien que les conditions précises de notre départ puissent continuer à être précisées pendant un certain temps, le fait que le mouvement anti-UE soit arrivé aussi loin est un miracle politique.

C’est en 1990, lorsque la Grande-Bretagne a rejoint le malheureux mécanisme de taux de change, que je suis devenu un partant.

La guerre est finie. À l’aube de 2021, le conflit politique le plus dramatique de notre vie se terminera, écrit Nigel Farage (photo)

Il m’a semblé évident que le marché commun européen et la zone de libre-échange, comme on l’appelait à l’origine dans l’esprit de la réconciliation d’après-guerre, s’était transformé en un monstre antidémocratique.

Comme l’a admis plus tard l’arche-europhile Tony Blair: «La raison d’être de l’Europe aujourd’hui n’est pas la paix; c’est le pouvoir.

Tous les partis politiques britanniques, les lobbies commerciaux et la plupart des médias ont largement soutenu notre adhésion à ce qui, à partir de 1993, est devenu l’Union européenne.

Bien que de fortes voix conservatrices et travaillistes se soient prononcées contre le traité de Maastricht, qui a établi cette union politique, personne n’était prêt à sacrifier sa carrière en appelant la Grande-Bretagne à partir.

Agir ainsi aurait été un suicide politique. En réalisant cela, j’ai pris une décision qui allait définir ma vie pendant plus d’un quart de siècle.

J’ai décidé de me battre pour la cause de l’indépendance nationale via un tout nouveau parti politique appelé Ukip.

Je ne connaissais pas le prix extraordinaire que je devrais payer pour contester le statu quo.

Une personne qui m’a averti à quel point ce serait difficile était Norman Tebbit, avec qui nous avons tous de la sympathie ce week-end après la mort de sa femme, Margaret, qui a été paralysée par l’attentat de l’IRA contre le Grand Hotel de Brighton en 1984.

J’ai décidé de me battre pour la cause de l’indépendance nationale via un tout nouveau parti politique appelé Ukip (photo: Nigel Farage au parti Leave.EU à Londres)

Norman m’a dit que j’étais maintenant un ennemi de l’État et que les gens ne reculeraient devant rien pour m’empêcher de réussir.

Dans les premières années, c’était difficile. En effet, j’étais le seul candidat d’Ukip à conserver ma caution lors des élections générales de 1997.

Mais à ce moment-là, j’étais engagé, maudit et heureux de parcourir le pays sans relâche lors de réunions publiques.

Pour ceux qui me connaissaient, je suis rapidement devenu le saint patron des causes perdues.

Ironiquement, ce qui a donné un coup de fouet au mouvement, c’est l’introduction de la représentation proportionnelle aux élections européennes de 1999. Trois d’entre nous sont devenus des députés d’Ukip cette année-là.

L’élargissement de l’UE en 2004 a changé encore plus radicalement le climat politique.

Ses membres ont grandi pour incorporer les huit premiers, puis dix, anciens pays communistes.

Il était évident que si les personnes originaires de pays relativement pauvres étaient autorisées à se déplacer en nombre illimité vers un pays beaucoup plus riche, elles le feraient en masse.

Je savais que c’était le problème qui allait tout changer. La démocratie nationale et la souveraineté sont importantes, tout comme le droit des gens ordinaires de rester au travail, de payer l’hypothèque et de faire de leur mieux pour leurs enfants.

Il était clair qu’un grand nombre de personnes arrivant sans contrôle en Grande-Bretagne aurait un impact négatif sur les salaires, le logement et les services publics et conduirait au mécontentement.

C’est pourquoi j’ai essayé de préciser que l’immigration incontrôlée et les relations de la Grande-Bretagne avec l’UE étaient synonymes.

Avec tous les principaux partis favorables à l’élargissement de l’UE et à la libre circulation des personnes qui l’accompagnait, la voie était libre pour que la révolution violette d’Ukip commence.

Le soutien pour le parti a augmenté. Nous avons remporté les élections européennes de 2014. Ensuite, deux députés conservateurs ont quitté leur siège pour se présenter aux élections partielles en tant que candidats Ukip.

Ils ont été renvoyés aux Communes. Tout cela a conduit directement au référendum de 2016. Si David Cameron n’avait pas accepté de tenir le plébiscite, le soutien national des conservateurs se serait effondré.

Mais pour nous, gagner un référendum contre tous les grands partis politiques, groupes d’affaires, syndicats, organisations de médias et dirigeants mondiaux n’aura jamais été facile.

En tant qu’équipe agissant seule, je pense qu’Ukip, l’homme d’affaires Arron Banks et une poignée de députés travaillistes et conservateurs rebelles fiables auraient pu obtenir environ 43% lors du référendum.

C’est pourquoi il était si crucial que Boris Johnson, qui termine maintenant le travail, ait choisi de rejoindre l’équipe des congés.

Le groupe Vote Leave de Johnson, qui comprenait Michael Gove, nous a fait franchir la ligne.

Pourtant, ce n’était que le début de la bataille acharnée qui allait suivre. Même si le résultat de ce vote a été limpide, avec une majorité de plus de 1,25 million de personnes soutenant le Brexit, l’establishment a passé trois ans et demi à essayer de l’annuler.

Je pense que les historiens reviendront sur la période 2016-2019 avec étonnement. Que ce soit la BBC, puis le président des Communes John Bercow, ou des centaines de députés d’arrière-ban, un refus obstiné de respecter le résultat s’est installé. Elle était accompagnée d’une grossièreté jamais vue auparavant dans la politique moderne.

L’impasse qui a suivi et la prolongation de la date de départ du Royaume-Uni étaient troublantes, mais il était clair que le public n’avait pas changé d’avis.

En fait, ayant vu le caractère arrogant et autoritaire de Bruxelles tout au long de cette période, je suis sûr que dans de nombreux cas, leur détermination s’est renforcée.

Lorsque j’ai lancé le Brexit Party comme moyen de rétablir notre démocratie en lambeaux, la vague de soutien a été immédiate. Des millions de livres ont été donnés en petites sommes en ligne.

L’énorme victoire que nous avons remportée aux élections européennes de 2019 a conduit à la démission de Theresa May et à la nomination de Boris Johnson.

Nous avons ensuite eu notre journée de fête le 31 janvier de cette année sur la place du Parlement. Après 47 ans, nous avions quitté l’UE et, sans doute au grand soulagement du Parlement européen, j’ai quitté Bruxelles.

Les 11 mois qui se sont écoulés depuis lors ont donné lieu à une plus grande guerre de tranchées alors qu’une UE intransigeante faisait de son mieux pour maintenir le Royaume-Uni aligné sur ses règles.

Je suis désolé de dire que malgré toutes les discussions difficiles de M. Johnson et de son négociateur en chef, Lord Frost, des concessions majeures ont été faites.

L’Irlande du Nord a été coupée du reste du Royaume-Uni; le régime européen des droits de l’homme restera en place ici; nos communautés côtières ont été aux prises avec un accord de pêche pourri; et les entreprises de l’UE seront toujours autorisées à soumissionner pour les marchés publics britanniques.

En termes de réglementation, l’UE tiendra une épée de Damoclès sur la Grande-Bretagne avec la menace de tarifs immédiats si elle juge que la Grande-Bretagne est trop compétitive.

Ce n’est pas pour cela que j’ai fait campagne et ce n’est certainement pas ce pour quoi les partisans de Boris Johnson ont voté lors des élections générales de 2019.

Ces handicaps ne permettront pas à la Grande-Bretagne de se transformer en entité à la singapourienne dans un fuseau horaire européen qu’elle pourrait devenir.

En 2021, cependant, je soupçonne que le débat autour de l’UE s’estompera à mesure que des préoccupations plus pressantes se matérialiseront. Soyons sûrs, cependant. Le Brexit a été et reste un triomphe épique pour le peuple contre les classes politiques.

Ce sera, j’en suis sûr, le début de la fin de l’Union européenne. il n’y a pas de retour en arrière. Nous avons gagné.