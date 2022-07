Le père d’Oprah Winfrey, Vernon Winfrey, est mort à 89 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vernon Winfrey, le père d’Oprah Winfrey, est décédé, a annoncé samedi le magnat de la télévision sur Instagram.

Vernon luttait contre le cancer, selon Oprah Dailyet est décédé à l’âge de 89 ans. Il est décédé le vendredi 8 juillet, avec sa famille à ses côtés, dont Oprah.

“Hier, avec ma famille autour de son chevet, j’ai eu l’honneur sacré de voir l’homme responsable de ma vie, rendre son dernier souffle”, Oprah a écrit. “Nous pouvions sentir la paix entrer dans la pièce à son décès.”

Oprah a partagé la nouvelle avec une vidéo de la chanteuse de gospel Wintley Phipps “saluant” Vernon avec une chanson, qui a eu lieu lors d’une récente célébration du 4 juillet organisée par sa famille.

TONY SIRICO, ACTEUR DE ‘THE SOPRANOS’, MORT À 79 ANS

Le 4 juillet, Oprah a surpris son père bien-aimé avec ce qu’elle a appelé la “célébration d’appréciation de Vernon Winfrey” et l’a surpris avec des fleurs, des ballons, un panneau géant et, selon selon Oprah Dailycertaines de ses personnes préférées, dont sa sœur aînée, Christine, qu’il a accueillie avec une étreinte en larmes.

Le jour de la fête des pères, Oprah a réfléchi sur les réseaux sociaux à certaines des leçons de vie que Vernon lui a enseignées.

LENNY VON DOHLEN, STAR DE “TWIN PEAKS”, MORT À 63 ANS

“Si ce n’était pas pour lui, je doute que quiconque dans le monde connaîtrait mon nom”, a rapporté Oprah Daily dans sa vidéo pour la fête des pères. “Je sais de première main comment la trajectoire de la vie peut changer par l’influence positive d’un bon père.”

Vernon était bien connu à Nashville pour avoir été propriétaire de Winfrey Barber & Beauty Shop pendant 50 ans et pour son travail en tant que conseiller municipal pendant 16 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le maire de Nashville, John Cooper, a offert son “plus sincères condoléances à la famille de Vernon Winfrey” et se souvient de lui pour avoir “consacré sa vie à l’entrepreneuriat, au barbier et au mentorat des jeunes hommes de la communauté”.