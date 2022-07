Le père d’Oprah, Vernon Winfrey, est décédé à 89 ans

Si triste!

L’argent peut acheter beaucoup de choses, mais le temps passé avec des êtres chers n’a jamais de prix. TMZ rapports Oprah Winfrey père Vernon Winfrey est décédé le vendredi 8 juin après une bataille contre le cancer. Le magnat des médias a annoncé sa mort sur Instagram samedi avec une vidéo de son récent voyage de retour à Nashville. Au lieu de célébrer le 4 juillet, Oprah a organisé une fête surprise en donnant à son père “ses ‘fleurs’ alors qu’il est encore assez bien pour les sentir.”

“Il y a moins d’une semaine, nous avons rendu hommage à mon père dans son propre jardin. Mon ami et chanteur de gospel Wintley Phipps l’a salué avec une chanson. Il a RESSENTI l’amour et s’en est délecté jusqu’à ce qu’il ne puisse plus parler. Hier, entouré de ma famille à son chevet, j’ai eu l’honneur sacré de voir l’homme responsable de ma vie rendre son dernier souffle. Nous pouvions sentir la paix entrer dans la pièce à son décès.

« Cette paix demeure toujours. Tout est bien. Merci pour vos prières et vos bonnes pensées », a déclaré Oprah à propos de ses derniers moments avec son père.