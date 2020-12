Une jeune mère et son nouveau-né qui auraient été assassinés dans un incendie de maison choquant ont été adieu dans un service émouvant.

Abigail Forrest, 19 ans, Inda Sohal, 28 ans, et leur petite fille Ivy ont été tuées dans l’incendie de Point Cook, dans le sud-ouest de Melbourne, le 2 décembre.

Le couple a fait ses adieux jeudi à la basilique St Mary of the Angels à Geelong, au sud de Melbourne.

Baby Ivy n’a même pas eu la chance d’être baptisée avant que sa vie ne soit si cruellement interrompue.

Le père d’Abbey a refoulé ses larmes en parlant du garçon manqué aimant et généreux que sa fille était

Au lieu de cela, son petit cercueil était drapé dans la robe de baptême de sa propre mère Abbey, qui était allée à l’école à St Ignatius à Geelong juste en bas de la rue.

Baby Ivy était sur le point d’avoir trois semaines lorsqu’elle a péri avec ses parents.

Son grand-père Alan Forrest – le père d’Abbey – a courageusement rendu hommage au couple.

Il retint ses larmes en parlant du garçon manqué aimant et généreux que sa fille était.

M. Forrest a déclaré que sa famille n’aurait pas la chance de se rassembler au 21e anniversaire de sa fille et qu’il ne serait pas en mesure de prononcer un discours en tant que père de la mariée.

« Elle ne se rendra pas à son discours de 21e anniversaire, ni à celui de son père de la mariée. C’est donc un discours que je dois prendre l’honneur d’Abbey, Ivy et Indy.

Le parent brisé a décrit l’amour de sa fille pour les chevaux et ses espoirs de devenir un jour ambulancier.

«C’était une enfant généreuse», dit-il. « Elle a toujours été reconnaissante et respectée envers tous ses professeurs. »

Les corps d’Abbey Forrest, 19 ans, d’Inda Sohal, 25 ans, et de leur petite fille Ivy (photographiés ensemble) ont été retrouvés dans une maison de ville de Point Cook après qu’un incendie a ravagé la propriété.

M. Forrest a décrit sa fille comme « pas de violette qui rétrécit », qui a toujours représenté ce en quoi elle croyait.

Il a dit à la congrégation qu’Abbey s’était récemment attachée davantage à sa mère sur la « compréhension partagée de la maternité ».

«Little Ivy a fait le bonheur de la vie d’Abbey et d’Indy», a déclaré M. Forrest. «Maintenant, ce rêve a été interrompu. Souvenez-vous d’eux, prononcez leurs noms pour qu’ils ne soient pas oubliés et enroulez nos bras autour de nous et de notre profonde perte.

Un hommage photo montrait une jeune femme pratiquement inséparable de sa sœur Emily, qui avait rendu hommage à sa sœur plus tôt.

Photos d’une enfance heureuse, d’équitation et de sorties en famille.

Emily Forrest a dit que les mots ne pouvaient pas expliquer ce que sa sœur signifiait pour elle et sa famille.

Abigail (au centre) avec les parents Alan et Elizabeth

Autant de personnes autorisées à entrer dans l’église se sont réunies pour envoyer la paire, avec plus de 100 autres visionnant un flux en direct.

«Abbey a tout fait pour notre fils», dit-elle.

« C’était une belle jeune femme qui avait toute sa vie devant elle et je suis tellement contente qu’elle ait trouvé Indy.

«Ils étaient inséparables et on pouvait voir à quel point ils s’adoraient. Peut-être qu’ils seront tous ensemble pour toujours maintenant.

« Elle était une sœur, une belle-fille, une fille et une tante, une partenaire, une mère, une amie et une bénédiction absolue pour cette terre. Puisse-t-elle tenir son bébé Ivy et ils ne seront jamais séparés. ‘

Le père James Clarke a fait de son mieux pour apaiser les souffrances ressenties par les victimes de la tragédie.

Mais il a reconnu que la plupart passeraient probablement toute leur vie à ne pas trouver de sens à la tragédie.

Un groupe d’anciens camarades de l’école d’Abbey a enfilé sa classe de vestes 2019 alors qu’ils exécutaient une garde d’honneur pour le dernier voyage du couple.

Le Daily Mail Australia a révélé la semaine dernière que son meurtrier présumé n’avait aucun désaccord avec les jeunes parents – qui étaient des victimes innocentes d’une attaque de vengeance présumée contre leur colocataire.

La famille Forrest avait célébré la naissance de bébé Ivy il y a quelques semaines à peine

Les sœurs Emily et Abbey Forrest étaient inséparables

Jenny Hayes, 46 ans, a été arrêtée et accusée de trois chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel ayant causé la mort après avoir allumé délibérément le feu.

Il est entendu que la police enquête pour savoir s’il s’agissait en fait d’une prétendue bagarre pour des services sexuels qui a conduit à l’incendie mortel.

Les détectives allégueront que Hayes a utilisé un accélérateur pour éteindre la cage d’escalier de la maison de Point Cook avant de l’allumer.

Une source a déclaré au Daily Mail Australia que quelques heures plus tôt, elle se serait disputée avec l’ami du couple, qui avait « surfé sur le canapé » dans l’établissement.

L’homme de 28 ans et ami proche de M. Sohal l’aurait chassée de la propriété avant de partir pour la nuit.

Il n’était même pas à la maison lorsque la police a affirmé que Hayes est entrée dans la maison et lui a tendu un piège mortel.

«Ils n’avaient aucune chance de s’échapper. Ils ont été piégés », a déclaré la source.

Les parents de M. Sohal, qui vivent en Inde, prévoient d’organiser une cérémonie traditionnelle pour leur fils dans son pays natal.

Une bande de police reste sur les restes éviscérés de la propriété de Point Cook où trois personnes sont mortes mercredi