Le père des enfants de l’accident d’avion colombien arrêté au milieu d’une bataille pour la garde

Les autorités colombiennes ont arrêté vendredi le père de deux des quatre enfants autochtones qui ont survécu à un accident d’avion plus tôt en juin.

Les quatre frères et sœurs ont été retrouvés vivants par des soldats colombiens près de 40 jours après que leur avion s’est écrasé dans la forêt amazonienne le 1er mai.

Bien que le bureau du procureur colombien ait confirmé l’arrestation de Manuel Ranoque, il n’a pas donné de détails sur l’affaire ni sur le motif de son arrestation, mais il a déjà fait l’objet d’allégations de violence domestique de la part du grand-père maternel des enfants.

« Nous avons appris la capture du père de deux enfants mineurs Mucutuy et nous pensons que le bureau du procureur a opéré dans le plein cadre de la loi », a déclaré Astrid Eliana Cáceres, directrice de l’Institut colombien pour le bien-être familial.

Père de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, un an, Tien Noriel Ranoque Mucutuy, quatre ans, et beau-père de Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans, et de Soleiny Jacobombaire Mucutuy, neuf ans, M. Ranoque a été impliqué dans une bataille juridique pour la garde des enfants.

Le grand-père des enfants a accusé M. Ranoque d’avoir abusé de la mère des quatre enfants, qui voyageait dans l’avion qui s’est écrasé et est décédé quatre jours plus tard.

Il a allégué que les enfants se cachaient parfois dans la forêt pour échapper aux coups lorsque M. Ranoque était ivre.

« Une fois, il a frappé ma fille avec une machette », a déclaré M. Mucutuy aux journalistes plus tôt en juin, selon l’Associated Press. « Une autre fois, Lesly s’est cachée dans la forêt avec ses frères et sœurs pendant trois jours pour les protéger des coups quand [Mr Ranoque] est arrivé à la maison avec une haleine d’alcool et a commencé à les frapper sans pitié.

Avant son arrestation, M. Ranoque a reconnu aux journalistes qu’il y avait eu des problèmes non spécifiés à la maison, mais les a rejetés comme privés et non comme des « commérages » pour le monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait agressé sa femme, il a répondu : « Verbalement tout d’un coup, oui. Physiquement, très peu, parce qu’on a fait plus de combat de mots.»

L’un des quatre enfants autochtones retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d’un accident d’avion, est allongé hors d’un avion lors de son atterrissage à la base militaire CATAM à Bogota le 10 juin 2023 (AFP via Getty Images)

Les quatre frères et sœurs sont sous la garde de l’agence colombienne de protection de l’enfance depuis leur sortie de l’hôpital.

Les enfants voyageaient avec leur mère dans un avion Cessna 206 à destination de Bogotá pour rencontrer M. Ranoque lorsqu’il s’est écrasé le 1er mai près de la province de Guaviare.

Leur mère Magdalena Mucutuy, ainsi que le pilote de l’avion, sont morts dans l’accident.

Selon le temps, M. Ranoque, qui est lié à un dirigeant politique local, vivait auparavant dans la réserve indigène de Puerto Sábalo avec sa famille.

Il a dû fuir la communauté à pied après avoir reçu des menaces de groupes criminels opérant dans la région. M. Ranoque a terminé son odyssée à travers la jungle et est finalement arrivé à Bogotá.

Il aurait trouvé un emploi et économisé de l’argent pendant un mois et demi pour payer le transport de sa famille de leur communauté éloignée à la capitale colombienne.

La recherche de 40 jours des enfants a captivé la Colombie après qu’il soit apparu qu’ils semblaient avoir survécu à l’accident.

L’avion se trouvait sur une route entre Araracuara dans la province d’Amazonas et San Jose del Guaviare pour la première étape du voyage lorsqu’il a disparu.

Manuel Ranoque, en t-shirt noir et blanc), père des deux plus jeunes des quatre enfants indigènes retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d’un accident d’avion, attend que ses enfants soient allongés d’un avion lors de son atterrissage sur la base militaire CATAM à Bogota le 10 juin 2023 (AFP via Getty Images)

L’avion n’a été retrouvé que deux semaines plus tard, le 16 mai, dans la forêt tropicale, car les conditions météorologiques ont retardé les opérations de recherche. Alors que les restes des trois adultes dans l’avion ont été localisés, les enfants n’étaient pas là.

Pendant plus d’un mois, les enfants ont survécu en mangeant de la farine et des graines de manioc ainsi que des fruits trouvés dans la forêt tropicale, qu’ils connaissaient en tant que membres du groupe indigène Huitoto.

Des soldats dans des hélicoptères ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle et des avions ont tiré des fusées éclairantes la nuit pour éclairer le sol pour les équipages qui cherchaient 24 heures sur 24. Les sauveteurs ont également utilisé des haut-parleurs pour diffuser un message enregistré par la grand-mère des enfants leur disant de rester au même endroit.

Les enfants ont finalement été retrouvés le 9 juin et transportés par hélicoptère à Bogota puis dans un hôpital militaire.