LE père de trois jeunes frères et sœurs qui auraient été poignardés à mort par leur mère est « extrêmement en colère » contre les services de protection de l’enfance et peut intenter une action en justice, a révélé un ami de la famille.

Liliana Carrillo, 30 ans, a été arrêtée samedi dans le comté de Tulare, en Californie – à environ quatre heures au nord de l’endroit où ses trois enfants, Joanna, Terry et Sierra, ont été retrouvés morts à Reseda.

Erik a été dévasté après que ses trois enfants auraient été assassinés par leur mère Liliana Carrillo Crédit: Facebook

Elle aurait souffert de problèmes de santé mentale et ne recevait pas de traitement Crédit: Instagram / nthatswhyimbeautiful

La grand-mère au cœur brisé des enfants avait appelé les flics après avoir découvert les jeunes – âgés de trois, deux et six mois – morts dans un complexe d’appartements, avec Carrillo nulle part.

Le père en deuil, Erik Denton, a déclaré au Los Angeles Times qu’il avait demandé la garde des enfants à son ex le 1er mars, qui, selon lui, avait agi mentalement instable, mais a déclaré que les responsables n’avaient pas agi assez vite.

Un ami de la famille a déclaré en exclusivité au Sun: « Il est extrêmement en colère, je le serais aussi, il les a contactés plusieurs fois [children protective services] et a dit: «Cela doit être fait, les enfants doivent lui être enlevés».

«Je sais que ses amis et sa famille lui ont conseillé d’entamer une action en justice, mais je pense qu’il est trop tôt pour qu’il puisse vraiment essayer de penser à faire quoi que ce soit.

La police vue dans le complexe d’appartements où la mère de 30 ans vivait avec ses enfants Crédit: AP

Il s’est maintenant envolé pour la Californie depuis Washington et a assisté à une veillée dimanche soir Crédit: Facebook

«Je lui ai parlé et il est complètement sous le choc. Il venait de voir son bébé sur Skype et ça a été vraiment, vraiment dur.

« Il essaie juste de traiter les choses, il se sent très perdu en ce moment et tout le monde s’inquiète pour lui, c’est effrayant. »

Il aurait demandé une évaluation de la santé mentale de Carrillo et demandé une ordonnance de visite d’urgence temporaire à Porterville le 4 mars avec des ordres rédigés lors d’une audience quelques jours plus tard.

Il a déclaré que Carrillo était censé lui remettre les enfants dimanche et qu’une autre audience dans l’affaire était prévue pour le 14 avril.

Carrillo a été placée en garde à vue après avoir prétendument fui la scène du crime dans une voiture volée

Carrillo a répondu en demandant une ordonnance de non-communication temporaire contre Erik le 12 mars devant la Cour supérieure de Los Angeles, selon les archives.

Erik a déclaré au Times qu’il avait essayé de faire intervenir les autorités locales, mais « à Los Angeles, ils n’aideraient pas. Le LAPD ne serait pas impliqué. »

Le Sun a contacté Erik et les services à l’enfance et à la famille à Los Angeles et dans le comté de Tulare, mais n’a pas reçu de réponse.

Elle a déclaré qu’Erik s’était envolé de Washington, où il réside maintenant, pour la Californie et a assisté à un mémorial pour ses enfants assassinés, au cours duquel il a lu un poème touchant.

Erik peut être vu sur des photos de famille touchantes avant que ses enfants ne soient assassinés Crédit: Facebook

« Je ne peux tout simplement pas comprendre comment elle a pu faire ce qu’elle a fait, je sais qu’elle aime ses bébés », a déclaré l’amie.

«Pour pouvoir le faire, elle a dû se dissocier car personne de son droit ne pourrait commettre un acte aussi odieux.

« J’espère qu’elle sera condamnée à mort, ou à vie sans libération conditionnelle, et qu’elle mourra en prison. »

Elle a dit que le fait que la grand-mère ait trouvé les bébés morts est «horrible», et que c’est quelque chose qu’elle «n’oubliera jamais».

Un Go Fund Me a été mis en place par des amis pour Erik pour couvrir les frais funéraires et a déjà rapporté des milliers de dollars Crédits: GoFundMe

« Elle n’a pas seulement tué un enfant, elle a continué à en tuer deux autres, penser à faire ça aux enfants est très écœurant », a déclaré l’amie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle connaissait les détails de l’état mental de Carrillo, elle a dit qu’elle était seulement consciente qu’elle était déprimée et en difficulté.

« Je ne pense pas que le verrouillage ait quoi que ce soit à voir avec ça, je pense qu’elle était malade avant », a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas qu’elle recevait les soins de santé mentale appropriés qu’elle était censée recevoir. »

Il se sentirait « perdu » après que son ex aurait poignardé leurs enfants à mort Crédits: GoFundMe

Elle a ajouté: « Erik était un père fantastique. Ils faisaient constamment quelque chose, se déplaçaient.

«Ils étaient toujours ensemble et il a essayé de donner à ses enfants la meilleure enfance qu’ils auraient pu avoir.

« Je suis juste incrédule, je ressens un choc, de la colère, de la tristesse, de la confusion. J’ai essayé de me mettre à sa place, mais je ne pourrais jamais faire ce qu’elle a fait, c’est insondable. »

Les enquêteurs n’ont pas pu localiser Carrillo pendant plusieurs heures après la découverte des bébés et une chasse à l’homme a été lancée – elle aurait fui les lieux.

Erik était préoccupé par l’état mental de Liliana et a essayé d’obtenir la garde complète des enfants Crédit: Facebook

Elle aurait également abandonné son véhicule avant d’en prendre un autre dans les heures qui ont précédé son arrestation.

La police n’a pas encore officiellement identifié les enfants de Carrillo, bien que leurs noms aient été partagés par leur grand-père, Tim Denton, dans un message Facebook.

«C’est mon fils», a-t-il écrit, créant un lien vers une page GoFundMe mise en place pour lui. «Hier, bien que ce soit un acte odieux et indescriptible, ses enfants sont partis.

« S’il vous plaît, gardez-le dans vos prières et tenez votre famille près de vous ce soir. Je vous aime Erik. Reposez en paix mes chers; Joanna, Terry et Sierra. »

Il est également apparu depuis que Carrillo a lancé ce qu’elle a appelé un «Blog pour le bien» sur Instagram dans lequel elle écrivait et partageait des messages inspirants et des confessions sur elle-même, rapporte DailyMail.com.

La grand-mère des enfants aurait retrouvé les enfants poignardés à mort à la maison Crédit: Google Maps

La police ne serait pas à la recherche d’autres suspects dans le cadre des meurtres Crédit: AP

Et dans certains articles, elle a poursuivi les parents de l’émission Teen Mom, les qualifiant de mauvaises mères.

Dans un message daté du 10 mai 2013, elle a allégué que les stars « abusaient physiquement et émotionnellement de leur partenaire puis se victimisent elles-mêmes » et l’ont qualifiée de « merde ».

« Ils sont impliqués dans des drogues lourdes, ne peuvent pas leur échapper, puis pleurent sur le fait qu’ils ne peuvent pas accéder à leur enfant … Je veux dire vraiment? », A-t-elle écrit.

« Toutes ces mères qui ont été présentées l’ont à mon avis, et pardonnez-moi si cela offense quelqu’un mais c’est mon opinion et je m’y tiens fermement, juste idiot après idiot. Je n’ai pas pitié d’elles. »

Elle a ajouté: « Il est indéniable qu’il y a quelques mères dans la série qui progressent de leurs situations et grandissent de leurs problèmes, mais il y en a d’autres qui me choquent de savoir comment ou pourquoi elles ont toujours la garde de leur enfant. »

Ailleurs dans le message, elle a avoué «je ne suis pas parfaite» et a parlé de ses propres «relations malsaines» dans lesquelles elle «perdrait le contrôle».