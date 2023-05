Emilio Estevez a déclaré que son père Martin Sheen lui avait un jour conseillé de ne pas commettre la même « erreur » que lui, l’exhortant à utiliser son nom de naissance pour les auditions.

« Je pensais qu’utiliser le nom Sheen aiderait [with auditions] », a déclaré Estevez à Jenna Bush Hager et Hoda Kotb lors de l’émission » Today « mardi.

« À l’époque, mon père a dit : ‘Ne fais pas l’erreur que j’ai commise. Ne change pas ton nom’ parce qu’à l’époque – 1958 – il a changé son nom de Ramón Estévez en Martin Sheen parce qu’à l’époque , il y avait beaucoup de préjugés contre les personnes portant le nom hispanique. »

Il a dit qu’en 1967, le père de Sheen, le grand-père d’Estevez, Francisco Estévez, est allé voir Sheen à Broadway dans « The Subject Was Roses ».

« Il s’est tenu à l’extérieur du théâtre et a levé les yeux vers le chapiteau, et mon père l’a vu secouer la tête de déception, et donc il ne s’en est jamais remis », a déclaré l’acteur du Breakfast Club.

« Et, donc, je pense que quand il était temps pour moi de commencer à faire ces mouvements et de commencer à sortir et à faire des auditions, il a dit: » Mec, si j’avais une chose à faire, c’est que je n’aurais jamais changé mon nom.' »

Sheen, qui n’a adopté qu’un nom de scène et n’a jamais changé le sien légalement, a fait part de ses « regrets » l’année dernière. Le fils de Sheen, Charlie Sheen, a également suivi les traces de son père en adoptant le nom.

« La seule influence que j’ai eue sur Emilio a été de garder son nom », a-t-il déclaré à Closer Weekly. « Quand il a commencé, son agent lui conseillait de changer son nom en Sheen, et il ne l’a pas fait. Et je remercie Dieu qu’il ne l’ait pas fait.

« C’est l’un de mes regrets », a-t-il ajouté à propos de Martin Sheen. « Je n’ai jamais changé mon nom officiellement. C’est toujours Ramón Estévez sur mon acte de naissance. C’est sur ma licence de mariage, mon passeport, mon permis de conduire. Parfois, on se laisse convaincre quand on n’a pas assez de perspicacité ou même assez de courage pour défendre ce vous y croyez et vous le payez plus tard. Mais, bien sûr, je ne parle que pour moi.

Emilio Estevez, qui faisait la promotion de la réédition de son film de 2010 « The Way », a déclaré que son père avait été crédité en tant que producteur exécutif pour la première fois en utilisant son nom de naissance, « Ramón Gerard Estévez », dans le film.

« Je parie que votre grand-père sourit quelque part », a suggéré Hager.