Le père d’Elon Musk révèle froidement comment il a abattu trois intrus armés alors que sa fille de 6 ans s’accrochait à sa jambe

Le père scandaleux d’ELON Musk, Errol, a raconté comment il avait tué trois intrus armés à la manière de Clint Eastwood en Afrique du Sud – tandis que sa jeune fille s’accrochait à sa jambe.

Dans une interview exclusive, l’homme de 76 ans a donné pour la première fois tous les détails sanglants de la fusillade de 1998.

Elon Musk a une relation problématique avec son père, Errol Crédit : Getty Images – Getty

Errol Musk a partagé de nouveaux détails sur un incident des années 1990 Crédit : AFP ou concédants de licence

La fille d’Errol, Ali, a également été impliquée dans la fusillade des années 1990 Crédit : Facebook

La semaine dernière, Elon Musk, qui a une relation problématique avec son père, a révélé sur Twitter que lui et son frère, Kimbal, ont fourni un soutien financier à Errol depuis les années 1990 “à condition qu’il n’ait pas fait de mauvaises choses”.

“Malheureusement, il a fait de mauvaises choses”, a déclaré le magnat de Tesla et SpaceX, âgé de 51 ans.

Parlant du bain de sang par effraction, Errol a révélé pour la première fois les détails de l’incident, notamment qu’il était avec sa fille, Ali, alors âgée de six ans, dans un immeuble locatif qu’il possédait à Johannesburg.

La maison vide et non meublée du quartier financier huppé de Sandton était en train d’être repeinte avant que de nouveaux locataires n’y emménagent, et Errol était allé vérifier.

Arrivée vers 17 heures, heure locale, Ali a dit qu’elle voulait prendre un bain dans la chambre principale en suite.

Alors qu’Errol cherchait une serviette pour elle, il dit avoir été confronté à une bande de sept hommes dans le salon.

Il prétend que les cambrioleurs, qu’il a décrits comme une “bande de noirs”, ont ouvert le feu sur lui à vue, mais il a miraculeusement survécu à la pluie de balles.

Retournant dans la chambre principale, il aurait attrapé son .357 Magnum, qu’il avait laissé sur une étagère supérieure où Ali ne pouvait pas l’atteindre.

Errol, qui a récemment fait la une des journaux du monde entier après que The US Sun a révélé qu’il avait eu un deuxième enfant imprévu avec sa belle-fille de 35 ans, a expliqué : “Dès qu’ils m’ont vu, ils ont commencé à me tirer dessus.”

“Ils se sont ouverts sur moi. J’en ai tué trois. Une balle a traversé deux d’entre eux.

“J’ai sorti le premier type par la tête. La police l’a trouvé avec le sommet de sa tête manquant.

“J’utilisais des munitions à pointe creuse, alors la balle s’est brisée et les éclats d’obus ont touché le gars derrière lui à la poitrine.

“Ils ont couru dès que j’ai tiré mon premier coup.”

Un seul des intrus est resté et s’est faufilé dans le couloir pendant que les autres s’enfuyaient.

Errol dit qu’il l’a repéré et a tiré son deuxième coup.

Il a déclaré: “Nous avons tous les deux tiré en même temps. Je l’ai touché à l’aine et j’ai pensé qu’il m’avait touché. J’ai baissé les yeux pour voir où j’avais été touché.”

L’ancien ingénieur dit qu’il se tenait derrière une porte extensible en vinyle partiellement ouverte qui lui a sauvé la vie.

Un rond de 9 mm a ensuite été retrouvé incrusté dans le montant en aluminium d’un pouce de large du cadre.

“La balle l’a touchée en plein centre, sinon, elle m’aurait touché en pleine poitrine”, a révélé Errol.

Le père du magnat Tesla dit que les compétences de tireur d’élite qu’il a montrées ce jour-là l’avaient déjà conduit à remporter les championnats de tir de la Force de défense nationale sud-africaine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un Clint Eastwood, il a répondu: “Eh bien, vous pouvez le dire. Ouais, pourquoi pas?”

Errol a déclaré qu’au bruit des coups de feu, Ali, maintenant âgé de 29 ans, a couru vers lui et s’est tenu debout, nu et frissonnant.

Il a dit: “Elle était à côté de moi pendant tout le truc. Elle s’est accrochée à moi comme un singe mais est restée silencieuse pendant tout le truc. Elle n’a pas crié ni pleuré.”

Errol dit que sa fille a dit plus tard à un psychologue traumatologue qu’elle se sentait bien à propos de la fusillade “parce que mon père avait gagné”.

Il l’attribue à sa “reproduction” de sa mère, Heide Bezuidenhout – dont la fille d’une relation précédente, Jana, il a affirmé avoir engendré deux enfants avec lui.

Il a expliqué: “Les filles afrikaners ont beaucoup plus de courage que les sud-africaines anglaises.”

En attendant l’arrivée des flics, Errol a téléphoné à son frère médecin spécialiste et lui a dit qu’il avait tiré sur quelqu’un dans l’aine.

Il a demandé à son frère ce qu’il pensait qu’il allait se passer.

Errol se souvient: “Il a dit qu’il serait mort dans 15 minutes. Alors j’ai dit OK.”

La police est arrivée une heure et demie plus tard et a fouillé la propriété, trouvant la troisième victime qui avait réussi à fuir la maison après avoir été blessée.

Les officiers ont récupéré 52 obus d’armes de poing de 9 mm et ont estimé qu’au moins six pistolets avaient été tirés sur Errol.

Errol dit qu’il a perdu l’ouïe à cause de la fusillade, mais c’était “un prix bon marché à payer”.

Il avait précédemment révélé qu’il avait été accusé d’homicide involontaire coupable à la suite de l’incident, mais avait été acquitté parce qu’il avait agi en état de légitime défense.

Parlant de son père dans le passé, Elon l’a qualifié de “terrible être humain”, ajoutant: “Presque tout ce que vous pourriez penser de mal, il l’a fait.”

L’histoire de la fusillade n’est que la dernière révélation sur la vie folle d’Errol faite par The US Sun ces derniers mois.

Outre sa prétention d’avoir engendré un deuxième enfant avec sa belle-fille, Jana, The US Sun a précédemment rapporté qu’il avait été invité à donner son sperme pour imprégner des femmes de grande classe en Colombie.

Le US Sun a également rapporté l’affirmation d’Errol selon laquelle son fils, Elon, lui aurait dit qu’il était “très occupé” après avoir annoncé son premier enfant avec Jana en 2018 et comment il pense qu’Elon ferait un bon président malgré sa naïveté.