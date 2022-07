Le père d’Elon Musk réclame un don de sperme

Errol Musk, 76 ans, dit que son sperme pourrait être utilisé pour créer “une nouvelle génération d’Elons”

Le père d’Elon Musk affirme qu’on lui a demandé de donner du sperme à une organisation anonyme qui cherche à créer “une nouvelle génération d’Elons”, selon un article publié lundi par The Sun.

Errol Musk, 76 ans, a déclaré au tabloïd britannique qu’il avait été approché par une société sud-américaine anonyme qui prévoyait d’utiliser son sperme pour imprégner des femmes de grande classe.

“J’ai une entreprise en Colombie qui veut que je donne du sperme pour imprégner des femmes colombiennes de grande classe parce qu’ils disent:” Pourquoi aller à Elon alors qu’ils peuvent aller voir la personne qui a créé Elon? “” Errol Musk a été cité comme disant.

Le ressortissant sud-africain a déclaré qu’il ne s’était vu offrir aucun paiement pour un don, mais qu’il pourrait recevoir d’autres avantages en tant que donneur de sperme, tels qu’un voyage en première classe, un hébergement dans un hôtel cinq étoiles et d’autres avantages.

Lorsqu’on lui a demandé par The Sun s’il serait prêt à donner son sperme gratuitement sans frais, Musk a répondu : “Eh bien pourquoi pas?”

Dans une précédente interview avec le point de vente, Musk senior a révélé qu’il avait récemment engendré un deuxième enfant avec sa belle-fille de 34 ans, Jana Bezuidenhout. Il a également déclaré qu’il serait prêt à avoir encore plus d’enfants s’il le pouvait, car il pense que “la seule chose pour laquelle nous sommes sur Terre est de nous reproduire”.

Errol Musk a eu ses trois premiers enfants Elon, Kimbal et Tosca avec sa première femme Maye Musk. Après cela, il a été marié à Heide Bezuidenhout pendant 18 ans et a aidé à élever sa jeune fille Jana. Lui et sa femme ont eu deux filles – Rose et Alexandra – avant de se séparer.

Musk a ensuite engendré deux enfants avec sa belle-fille Jana, qui a 42 ans sa cadette, s’exposant potentiellement à des accusations d’inceste, ce qui est illégal en Afrique du Sud. Cependant, il a affirmé que la relation n’était pas incestueuse, arguant que Jana était “plus maintenant” sa belle-fille après avoir divorcé de sa mère.

Le père du PDG de Tesla a également déclaré au Sun que plusieurs femmes avaient prétendu à tort avoir porté ses enfants, rejetant des personnes telles que “opportunistes”.

“Il y a eu une période à Johannesburg dans les années 80 où je sortais avec des femmes différentes tous les soirs. J’avais plein de rendez-vous”, il a dit. “Il est donc tout à fait concevable que l’un d’eux puisse revenir et dire, c’est votre enfant. C’est possible. Mais rien d’authentique ne m’a été présenté. Mais j’ai beaucoup de gens qui réclament.”