Le père d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, dit qu’il n’est pas fier de son fils milliardaire

Le père d’Elon Musk, Errol Musk, a déclaré qu’il n’était pas fier de son fils milliardaire dans une interview accordée à la radio australienne The Kyle and Jackie O Show. Il a poursuivi en disant qu’Elon n’était pas satisfait de sa propre progression de carrière, a rapporté Business Insider. Lorsqu’on lui a demandé s’il était fier du succès d’Elon, Errol a répondu : « Non. Vous savez, nous sommes une famille qui fait beaucoup de choses depuis longtemps, ce n’est pas comme si nous avions soudainement commencé à faire quelque chose.

Errol a déclaré que ses trois enfants avaient voyagé à travers le monde avec lui depuis qu’ils étaient petits, et a admis qu’Elon avait “en quelque sorte vraiment dépassé la marque”. Il a ajouté qu’Elon n’était pas aussi heureux qu’il le souhaiterait car il avait l’impression d’être en retard dans ses différentes entreprises. Selon Elon, son statut actuel aurait dû être atteint il y a cinq ans.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’autre fils d’Errol, Kimbal Musk, est un milliardaire, Errol a affirmé que c’était le cas, même s’il n’était pas aussi riche qu’Elon. Errol a également expliqué à quel point il craignait qu’Elon ne puisse trouver un partenaire qui abandonnerait sa carrière pour lui.

Il a révélé qu’il pensait qu’Elon avait besoin de trouver un partenaire qui abandonnerait ce qu’elle faisait pour lui, et que ce ne serait pas facile à trouver. Elon a été marié une fois à Justine Musk, deux fois à Talulah Riley et a été impliqué avec des célébrités telles que Grimes et Amber Heard.

Récemment, Errol a révélé qu’il avait eu un deuxième enfant avec sa belle-fille Jana Bezuidenhout il y a environ trois ans. En parlant à The Sun, Errol a déclaré: “La seule chose pour laquelle nous sommes sur Terre est de nous reproduire.” Il a expliqué comment cela “n’était pas prévu”, mais il a probablement imprégné Bezuidenhout pendant l’année et demie où ils vivaient ensemble après la naissance de leur fils Rushi.

Errol a parlé des récentes photos torse nu d’Elon et a déclaré que son fils était solidement bâti mais “mangeait mal”. Il a ajouté qu’il lui avait suggéré de prendre des pilules amaigrissantes.

Récemment, Elon a rejeté un rapport affirmant qu’il avait eu une liaison avec la femme du co-fondateur de Google, Sergey Brin, Nicole Shanahan. “C’est total bs. Sergey et moi sommes amis et étions à une fête ensemble hier soir ! Je n’ai vu Nicole que deux fois en trois ans, les deux fois avec beaucoup d’autres personnes autour. Rien de romantique », a commenté le PDG sur un rapport du Wall Street Journal. Il a affirmé que les deux milliardaires de la technologie avaient peut-être mis fin à leur amitié en raison de la liaison entre Shanahan et Musk.

Le WSJ avait rapporté que “la liaison avec M. Musk a eu lieu début décembre 2021, lors de l’événement Art Basel à Miami… Art Basel est un festival annuel de plusieurs jours qui attire des participants fortunés du monde entier”.

