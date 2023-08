Le père d’Elon Musk, Errol, révèle que l’ancienne blessure au cou de son fils compromet le combat en cage de style UFC avec Mark Zuckerberg

Le combat en cage proposé par ELON Musk avec Mark Zuckerberg a été mis en danger par une vieille blessure au cou qu’il a subie lors d’un accident de ski, a déclaré son père au US Sun.

Le magnat de Tesla, 52 ans, a révélé lundi qu’il pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale et qu’il prévoyait de subir une IRM du cou et du haut du dos.

Elon Musk pourrait nécessiter une intervention chirurgicale et prévoit de subir une IRM du cou et du haut du dos Crédit : Getty

Elon Musk (à gauche) et son jeune frère Kimbal (à droite) skient quand ils sont jeunes Crédit : Errol Musk

Errol Musk a raconté au US Sun la blessure de ski d’Elon quand il était enfant Crédit : AFP ou concédants de licence

Errol Musk avec Kimbal à 13 ans Crédit : Errol Musk

Musk a déclaré que cela pourrait retarder la bataille potentielle des milliardaires avec laquelle il semblait être d’accord avec le PDG de Meta, Zuckerberg, en juin.

Vendredi, Musk a affirmé que le combat se déroulerait dans un « lieu épique » en Italie et serait géré par ses fondations et celles de Zuckerberg.

Mais Zuckerberg a publié un message sur son compte de réseau social Threads disant aux fans de « s’il vous plaît supposer n’importe quoi [Musk] dit n’a pas été convenu. »

Il a ajouté: « Je ne retiens pas mon souffle pour Elon, mais je partagerai les détails de mon prochain combat quand je serai prêt. »

Malgré les questions qui subsistent quant à savoir si les rivaux technologiques vont vraiment s’affronter dans la cage, le père d’Elon, Errol, dit que la blessure au cou et au dos n’est pas une excuse bon marché.

S’exprimant depuis son domicile en Afrique du Sud, Errol, 77 ans, a déclaré: «Elon s’est blessé en skiant il y a quelque temps. Il est tombé à grande vitesse.

« C’était il y a bien longtemps. On m’a juste dit qu’il allait bien.

« Elon est un bon skieur, a-t-il appris avec moi en Autriche il y a longtemps.

“Nous avons adoré le ski nautique sur la rivière Vaal – slalom, pieds nus.

« J’ai décidé d’essayer le ski sur neige et je suis allé dans une école de ski près du glacier de Stubai en Autriche.

« C’était difficile à apprendre mais au final, Elon a remporté au moins trois premiers prix.

« Nous avons continué à skier ailleurs, en particulier au Canada au mont Whistler. »

Errol a ajouté que le jeune frère d’Elon, Kimbal, 50 ans, avait déjà subi une blessure au cou encore pire.

Il a déclaré: « Kimbal s’est cassé le cou mais, à merveille, il n’a subi aucune lésion de la moelle épinière.

« Ses vertèbres cervicales ont fusionné et il a été hors de combat pendant six mois. »

Musk et Zuckerberg, 39 ans, ont tous deux affirmé qu’ils étaient prêts à participer à un match d’arts martiaux mixtes et qu’ils s’entraînaient pour le combat.

Musk a déclaré vendredi que le combat serait diffusé en direct sur son site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et Meta, mais aucune date n’a encore été fixée.

Les nouvelles révélations sur la blessure d’Elon surviennent après qu’Errol a déclaré au US Sun en juin qu’il pensait qu’Elon s’était mis dans une « situation sans issue » avec le combat en cage proposé.

Il a également déclaré que « l’humiliation serait totale » pour Elon s’il perd contre Zuckerberg.

Errol a également qualifié une photo de son fils de « totalement inexacte » et a partagé des photos d’enfance pour prouver son point de vue.

En avril, Errol a révélé des détails sur sa prétention d’avoir acheté une part dans une entreprise d’émeraude en Zambie, ce qu’Elon a contesté.

Plus tôt cette année, Errol a déclaré au US Sun que son fils était une « force du bien » qui pensait également qu’Internet aurait été inventé en 1900 si Napoléon Bonaparte n’avait pas été vaincu.

En septembre de l’année dernière, Errol a admis avoir tiré sur des intrus armés en Afrique du Sud en 1998 alors que sa fille Ali, alors âgée de six ans, s’accrochait à sa jambe.

L’année dernière également, The US Sun a révélé l’affirmation d’Errol selon laquelle il avait engendré un enfant avec sa belle-fille, Jana Bezuidenhout, et qu’on lui avait demandé de donner du sperme pour imprégner des femmes de grande classe en Colombie.