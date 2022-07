Le père d’Elon Musk a un deuxième enfant secret avec sa belle-fille

Le père d’Elon Musk, Errol Musk, âgé de 76 ans, a révélé qu’il avait eu un deuxième enfant avec sa belle-fille Jana Bezuidenhout il y a environ trois ans. En parlant à The Sun, Errol a déclaré: “La seule chose pour laquelle nous sommes sur Terre est de nous reproduire.” Il a expliqué comment cela “n’était pas prévu”, mais il a probablement imprégné Bezuidenhout pendant l’année et demie où ils vivaient ensemble après la naissance de leur fils Rushi.

Il a dit : « Je n’ai pas vérifié son ADN. Mais elle ressemble à mes autres filles. Elle ressemble à Rose et Tosca mélangées. Elle ressemble exactement à Rushi et se comporte comme lui. C’est donc assez évident, vous savez.

Les deux ne vivent plus ensemble. Pourquoi? Car il s’est rendu compte que l’écart d’âge de 42 ans serait un peu trop. “Donc, tout homme qui épouse une femme, même si vous vous sentez très enjoué, ça va être agréable pendant un moment. Mais il y a un grand écart… Et cet écart va se montrer », a-t-il déclaré. “J’ai épousé sa mère quand elle avait 25 ans et j’en avais 45. Elle était probablement l’une des femmes les plus belles que j’aie jamais vues de ma vie”, a-t-il ajouté.

Les autres enfants d’Errol étaient également « choqués » et mal à l’aise à propos de la grossesse surprise. Il a révélé que ses autres enfants n’aimaient pas ça. Il a dit qu’ils trouvaient ça effrayant parce qu’elle était leur demi-sœur.

Pour l’instant, Elon n’a pas commenté publiquement la dernière admission de bébé de son père.

L’arbre généalogique de Musk se trouve être très compliqué et grandit de jour en jour. Cette nouvelle survient une semaine seulement après qu’il a été révélé qu’Elon Musk aurait eu des jumeaux en novembre 2021 avec un cadre supérieur de sa société d’intelligence artificielle, Nueralink.

Selon les nouveaux documents judiciaires, Musk et son employé Shivon Zilis ont accueilli deux enfants l’année dernière au moment où le chef de Tesla et sa petite amie d’alors Grimes, avec qui il avait deux enfants, se dirigeaient vers une séparation.

Avec cela, Musk devient le père de dix enfants connus. Cela inclut six de sa première femme, Justine Musk. Sur six, l’un d’eux est décédé à 10 mois des suites d’une maladie. Après cela, il a eu deux enfants avec Claire Boucher, connue professionnellement sous le nom de Grimes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.