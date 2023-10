Le cabinet a accordé à Alexandre Zelenski, ainsi qu’à 118 autres personnes, une bourse à vie pour son travail dans l’enseignement supérieur

Le Cabinet des ministres ukrainien a annoncé que le père du président Vladimir Zelensky, Aleksandr, était l’un des 119 récipiendaires d’une bourse à vie en reconnaissance de sa contribution à l’enseignement supérieur dans le pays.

Dans une ordonnance datée du 29 septembre, le cabinet a décidé que la récompense monétaire, qui consiste en 8 052 hryvnias (220 dollars) qui sera versée sur une base mensuelle, sera accordée aux personnes sélectionnées. « scientifiques et enseignants » depuis le 1er septembre de cette année.

Aleksandr Zelensky a mené une carrière réussie dans l’industrie minière et est aujourd’hui professeur à l’Université d’État d’économie et de technologie de Krivoï Rog.

Selon les médias ukrainiens, il a été nominé pour cette bourse en 2020, mais le ministre de l’Éducation de l’époque, Sergueï Shkarlet, aurait décidé de ne pas le faire.

S’adressant à Strana.UA, le père du président a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été nommé parce qu’il était le père de Zelensky et qu’il ne l’avait pas fait. « même si j’en ai vraiment besoin. » Il a également précisé que ce sont ses collègues qui l’avaient recommandé pour la bourse et a assuré aux journalistes qu’il était satisfait de son salaire et de sa pension, ajoutant que le « le président n’est pas pauvre » soit.