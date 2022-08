Le père de Vicky Kaushal, Sham Kaushal, RÉVÈLE qu’il a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac ; avait des pensées suicidaires, ‘voulait mettre fin à mes jours’

Le père et directeur des cascades de l’acteur de Bollywood Vicky Kaushal, Sham Kaushal, avait reçu un diagnostic de cancer en septembre 2003. Dans une interview avec un portail médiatique, Sham a rappelé comment, après son retour du Ladakh en train de tirer sur Lakshya, il avait commencé à ressentir des douleurs à l’estomac. Sham a visité l’hôpital Nanavati, il a subi une opération et a eu plusieurs complications. Sham s’était rendu à l’hôpital plus tôt pour son problème d’appendice avec l’acteur de Bollywood Nana Patekar. Les médecins ont appelé Nana qui a quitté son tournage à Pune pour rendre visite à Sham à l’hôpital.

Dans une interview avec le Times of India, Sham a rappelé qu’il était inconscient et qu’il avait une infection à l’estomac. Les médecins avaient découpé un morceau de l’estomac et l’avaient envoyé pour des tests. La pièce a diagnostiqué un cancer et il n’était pas sûr de survivre ou non. Il a en outre révélé qu’il était resté à l’hôpital pendant 50 jours et que les médecins l’ont testé pendant un an. Mais le cancer ne s’est pas propagé et 19 ans se sont écoulés depuis le malheureux incident.

Sham a même parlé de tout son cœur des personnes qui se tenaient à ses côtés lorsqu’il a été hospitalisé en octobre, alors que son film devait sortir en novembre. Sham a dit qu’il n’y avait aucune chance qu’il survive et il a même décidé qu’il mettrait fin à ses jours en sautant du troisième étage. Sham a dit, ‘J’ai dit à Dieu, ‘S’il te plaît, mets fin à ça. Je n’ai aucun regret. Je viens d’un petit village et par ta grâce, j’ai vécu une belle vie. Si tu veux me sauver, ne me rend pas faible.”

Sham a révélé comment Anurag Kashyap lui avait envoyé un message disant que lui seul ferait le Black Friday et qu’ils l’attendraient. Le père de Vicky, Sham, est revenu de l’hôpital en décembre, après 50 jours, et a commencé à tourner pour Black Friday.