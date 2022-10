Le père de Tyson Fury révèle la raison du retour de son fils à la boxe

John Fury a déclaré que Tyson avait senti sa vie s’effondrer lorsqu’il s’était retiré de la science douce

Le père de Tyson Fury, John Fury, a révélé l’impact négatif que la retraite de la boxe a eu sur le champion poids lourd WBC.

Fury a raccroché ses gants deux fois depuis qu’il a éliminé son rival britannique Dillian Whyte en avril, mais tente actuellement d’organiser une confrontation avec le déconfit Anthony Joshua prévue pour le 26 novembre ou le 3 décembre.

Le Mancunien a annoncé son dernier retour à la science douce le soir d’août où Aleksandr Usyk a battu Joshua pour la deuxième fois et a défendu ses titres WBA, IBF, WBO et IBO.

Lire la suite Le champion poids lourd Fury se retire de la boxe et abandonne la ceinture Ring

Selon John Fury, cependant, ce n’est pas seulement le désir d’affronter l’Ukrainien un jour dans un méga combat qui couronnerait le premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures qui a poussé le “Gypsy King” à relacer ses gants.

“Tyson est à la retraite depuis qu’il est devenu professionnel. À 15 ans, il y a des années », John Fury a expliqué au Daily Mail.

«Il va se brouiller avec la boxe pendant une semaine, puis il adore ça à nouveau. Il aime la boxe. Tyson n’a rien d’autre sans la boxe. Il aime tellement le jeu », John Fury a ajouté.

« Il m’a dit : ‘J’ai été à la retraite pendant quatre semaines et ma vie s’est effondrée. Je peux sentir ma vie s’effondrer ». Il a dit “ma vie s’effondrait à chaque seconde”.

“Il a dit qu’il n’arrêtait pas d’entrer dans le gymnase et de sentir les gants. Sentir la sueur et regarder par la fenêtre en pensant que je veux revenir dans le jeu.

“Il a dit qu’il s’était rendu compte qu’il n’avait pas encore fini et pas par une longue craie. Alors je lui ai dit : ‘Fiston si tu en as envie, continue jusqu’à ce que tu n’en aies plus envie’.

L’aîné Fury a affirmé que son fils est en pleine forme et que les fans voient le joueur de 34 ans à son apogée en boxe.

«À la minute, vous avez le meilleur Tyson. Il est dans la pompe de sa vie. Je pense qu’il voulait juste capitaliser sur ce qu’il ressent. dit John Fury.

Lire la suite Tyson Fury revient sur la date limite de la « bataille d’Angleterre » (VIDEO)

“Il s’entraîne dur, encore deux fois par jour. Je pense qu’en ce moment, Tyson Fury est imbattable.

“Je ne le dis pas seulement parce qu’il est mon fils, mais il m’a donné le droit de m’asseoir ici et de le grandir.”

« Il a tout gagné. Il a remporté tous les titres professionnels qu’il y a à gagner. Il a nettoyé partout. Vous verrez beaucoup plus de Tyson », il a juré.