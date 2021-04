Le père de Tyson Fury, John, insiste sur le fait que Jared Anderson sera le prochain dirigeant des poids lourds, après que son fils ait quitté le sport.

Le champion WBC Fury et le détenteur du titre IBF, WBA et WBO Anthony Joshua sont prêts à finaliser un combat pour le titre incontesté, mais John Fury a averti que ce ne sera pas suffisant pour mettre fin au record invaincu de son fils.

Il a plutôt nommé Anderson, un espoir américain, comme un poids lourd capable d’hériter de la couronne de Fury parce qu’il pense que la récolte actuelle n’est pas à la hauteur.

Image:

Jared Anderson a été désigné comme futur champion par John Fury



Image:

Anderson est un ancien partenaire d’entraînement de Tyson Fury



Quand on lui a demandé si son fils perdrait un jour, John Fury a dit Sky Sports: « Pas à cette époque, non. Pas à moins que Muhammad Ali, Marvin Hagler, Ernie Shavers, ‘Sugar Ray’ Leonard, Tommy Hearns, Roberto Duran et Floyd Mayweather ne soient tous réunis!

« Ils ne vont pas le battre. Vous pouvez voir la récolte de poids lourds – ils sont tous bons, mais pas dans la classe de Tyson.

« Tyson est là-bas tout seul. Sauf s’il y a un combattant né, qui sort de nulle part avec un talent incroyable, mais je ne l’ai pas encore vu.

« Il y en a un – Jared Anderson. C’est un poids lourd invaincu avec [promoter] Bob Arum.

« Je crois qu’il peut être la prochaine grande chose quand Tyson sera parti.

«Mais le gamin n’a que 21 ans. Il a encore un peu à faire.

« Il est le seul qui se démarque pour moi. Tous ces autres gars? Ils sont tous sur le même pied. »

Qui est Jared Anderson?

Anderson, de l’Ohio, a remporté ses neuf premiers combats – il a marqué un KO contre Kingsley Ibeh plus tôt cette année, combinant sa défense rapide et sa puissance de club en un seul échange électrique.

Le talent passionnant, promu par Top Rank, était un partenaire d’entraînement crucial pour Fury dans la préparation du match revanche Deontay Wilder.

Image:

Jared Anderson est un Américain de 21 ans invaincu



Image:

Anderson a remporté ses neuf combats par KO



« Si vous pouvez me frapper, alors vous avez de la vitesse et de la technique », a déclaré Anderson Sky Sports à l’époque.

« Il savait que s’il pouvait me frapper, il pourrait certainement frapper Wilder. »

Anderson a décrit son style: « Insaisissable, rapide, tranchant. Je ne suis pas le plus grand ou le plus fort mais je suis toujours devant vous, jetant des coups. »

Combien de temps Tyson Fury régnera-t-il?

John Fury a dit Sky Sports à propos des plans de son fils: « Il y a plus que juste AJ. Je veux qu’il défende ses ceintures quand il les obtient, contre tous les arrivants.

«Vous devez être actif pour faire ça. Nous devons le faire sortir, actif, défendre ces ceintures.

« Si nous pouvons mener le combat en juin, juillet, août, il affrontera tous les venus. Il défendra ces ceintures jusqu’à ce qu’il ne puisse plus les défendre, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de poids lourds dans le top 20.

















John Fury dit que Joshua n’aurait qu’une « chance de puncheur » contre Tyson Fury



«Il sera victorieux s’il écoute ce que je dis, et pas les autres.

« Tyson continuera aussi longtemps qu’il le voudra. Pour le moment, il a un appétit insatiable pour la boxe.

« Il est né dans le sport à l’âge de 32 ans.

«Il veut prouver au monde qu’il peut régner en maître pour que tout le monde puisse manger ses paroles.

«C’est ce qui motive Tyson.

« Toutes ces personnes négatives qui disent » il ne peut pas faire ceci ou cela « depuis le début de sa carrière. [unbeaten in 31].

Image:

Fury ne s’est pas battu depuis qu’il a battu Deontay Wilder en février 2020



« Que peut faire un homme de plus? Il a tout gagné en amateur sauf une médaille d’or olympique parce qu’il n’a jamais eu la chance d’essayer. En tant que professionnel, il a tout gagné. Il pourrait repartir demain et dire: ‘D’accord, c’est ça!’

«Il a eu une carrière incroyable.

«S’il ne le voulait pas, il serait exclu du match.

« Mais il veut prouver aux gens qu’ils ont tort – qu’il est le poids lourd numéro un, suprême et dominant dans le monde aujourd’hui.

« Les faits sont là. Si les gens veulent être aveugles et laisser leur cœur diriger leur tête? C’est à eux de décider, mais je connais la vérité.

« Il faudra beaucoup mieux que AJ pour battre Tyson. Il ne fait que s’améliorer et il n’a que 32 ans. »