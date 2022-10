Le père de Tyson Fury “assure les testicules pour 11 millions de dollars”

John Fury a déclaré qu’il avait “des noix de champion du monde dans ce pantalon”

John Fury, le père franc du boxeur champion poids lourd WBC Tyson Fury, affirme qu’il a assuré ses testicules pour 11 millions de dollars.

L’ancien combattant à mains nues a élevé trois fils qui sont des combattants professionnels, Tommy et Roman prenant la boxe aux côtés de Tyson.

Bien qu’il ait 58 ans, John Fury pense qu’il pourrait produire plus de combattants et a affirmé qu’il avait “assuré mes noix pour 10 millions de livres sterling (11,05 millions de dollars).”

“Croyez-moi, il y a de bonnes choses qui en sortent”, John Fury a affirmé à freebets.com

“J’ai des fous de champion du monde dans ce pantalon, j’élève des rois que je fais. Il n’y a que des champions qui sortent de ces noix, c’est prouvé, n’est-ce pas ?

John Fury a déclaré qu’il avait souscrit la police d’assurance après que Tyson Fury ait battu Deontay Wilder via un superbe TKO au septième tour lors d’un match revanche en 2020.

Comme expliqué dans l’émission YouTube Behind the Gloves, Tyson Fury pense que son père a été sage en le faisant.

“Il les a assurés parce que ce sperme a produit le champion du monde des poids lourds et c’est très précieux”, a-t-il ajouté. a déclaré le joueur de 34 ans.

«Donc, si quelque chose lui arrive, même à son âge, il pourrait encore en extraire quelques champions, alors nous verrons.

“Imaginez que ce type met une charge de nageurs dans des tubes à essai et les congèle et les vend, c’est le vrai demi-frère de” The Gypsy King “Tyson Fury le champion poids lourd du monde, cela pourrait potentiellement être notre prochain champion, alors ça vaut une fortune” suggéra Furie.

“Regardez-moi, je suis devenu champion poids lourd, mais je n’ai jamais produit de champion poids lourd.”

John Fury a 18 petits-enfants et un autre est en route après que Tommy a annoncé que lui et son partenaire attendaient leur premier enfant.

Compte tenu de l’histoire des combats de la famille Fury, un nombre important de petits-enfants de John Fury pourraient ramasser des gants. Qu’ils le fassent ou non, cependant, John Fury est déjà très fier de ses fils et de leur progéniture.

“Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis fier de Tyson et Tommy et de toute ma famille. J’ai parfois l’impression d’être un champion du monde », dit le patriarche Fury.

Après l’échec des négociations pour un affrontement à la bataille d’Angleterre avec Anthony Joshua, Tyson Fury est actuellement à la recherche d’un adversaire et prétend avoir réservé un lieu pour un affrontement le 26 novembre ou le 3 décembre.

Assistant au premier combat de son frère Roman à Doncaster samedi, il a affirmé qu’il avait abandonné l’espoir que le combat de Joshua se matérialise un jour.

“J’ai essayé de faire ce combat pendant environ quatre ans et il y a toujours eu quelque chose qui l’a arrêté”, dit-il à Seconds Out.

“S’ils ne vont pas se battre, ils ne vont pas se battre, je ne vais plus perdre de temps.”

Compte tenu de ses problèmes de santé mentale passés, Fury a également déclaré qu’il pense que nous aurons besoin “aide mentale pour lâcher la boxe” quand vient le temps de prendre sa retraite.

«Je boxe parce que je sens que je dois boxer pour rester sain d’esprit. Je veux sortir de la boxe. Je ne peux pas laisser tomber.

“Ça me fait peur de penser, ‘Combien de temps vais-je devoir continuer à faire ça?'” il a avoué.