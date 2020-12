Un père qui aurait tué son ex-partenaire et s’est suicidé avant que leur fils de cinq ans ne découvre leur corps a été identifié.

Shane Jackson, 48 ans, a été retrouvée morte aux côtés de Rebecca Walker, 45 ans, dans son unité de Fulham Road à Gulliver, Townsville, mardi dans un meurtre-suicide.

Son fils de cinq ans, le plus jeune de trois frères et sœurs, a découvert les corps lorsqu’il s’est réveillé et a marché des centaines de mètres jusqu’à la maison de son oncle pour sonner l’alarme.

«Aide, aide, maman est morte», cria le petit garçon terrifié.

Shane Jackson (à gauche), 48 ans, a été retrouvée morte aux côtés de Rebecca Walker (à droite), 45 ans, dans son unité de Fulham Road à Gulliver, Townsville, mardi dans un meurtre-suicide présumé.

L’oncle et d’autres membres de la famille se sont alors précipités vers la maison et ont donné un coup de pied à la porte, appelant la police lorsqu’ils ont vu les conséquences sanglantes.

M. Jackson a été identifié pour la première fois vendredi, ce qui a révélé qu’il était un homme trapu avec des dreadlocks distinctifs.

La police a déclaré que la mort de Mme Walker était considérée comme suspecte, contrairement à celle de M. Jackson, confirmant les craintes que leur mort ne soit un meurtre-suicide.

« La police s’efforce de comprendre la relation entre les deux hommes, y compris les antécédents de violence domestique », a déclaré la police du Queensland.

À ce stade, les détectives considèrent la mort de la femme de 45 ans comme suspecte, tandis que la mort de l’homme de 48 ans est traitée comme non suspecte.

«Une identification formelle du couple et des circonstances de leur décès n’a pas encore été achevée.

Le fils de Mme Walker a été traumatisé après avoir trouvé sa mère (à gauche) et M. Jackson (à droite), que l’on pense être son père, morts à l’intérieur de leur maison

Mme Walker, mère de trois enfants, n’a emménagé dans l’appartement qu’il y a environ six semaines et recommençait avec son fils de cinq ans.

Maintenant, le petit garçon est traumatisé après avoir trouvé Mme Walker et M. Jackson, qui seraient son père, morts à l’intérieur de leur maison.

Il a ensuite parcouru des centaines de mètres dans les rues à la recherche de la maison de son oncle, où il a offert des informations «très limitées» sur les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient.

Le garçon est maintenant pris en charge par des proches.

L’Unité de protection de l’enfance et d’enquête lui parlera, mais les détectives n’espèrent pas qu’il fournira des informations utiles, étant donné son jeune âge.

La police considère la mort de Rebecca Walker, dont le corps a été retrouvé chez elle à Townsville, comme suspecte

La sœur de Mme Walker, Samantha, a déclaré que la violence domestique était un facteur contributif à sa mort.

«J’ai perdu ma sœur à cause de la violence domestique … Chaque jour, une femme meurt d’individus égoïstes qui ne peuvent tout simplement pas bouger», a-t-elle déclaré.

«Ça fait très mal de ne pas être là pour aider. Vous pouvez penser que vous connaissez cette personne, mais vraiment vous ne le faites pas.

Samantha a déclaré que l’ancien partenaire de sa sœur avait eu du mal à passer à autre chose après leur séparation et qu’une famille avait donc perdu « une mère, une sœur, une fille et une amie ».

«Nous avons perdu quelque chose à cause d’un individu qui est si égoïste et sans cœur et ne peut pas lâcher prise.

Elle a exhorté les gens à faire attention aux signes avant-coureurs potentiels qu’un être cher souffre en silence, et a déclaré que certaines personnes avaient l’impression de « ne pas pouvoir parler ».

Elle a dit que parfois les gens mentionnent de petites choses qui, avec le temps, brossent un tableau plus grand.

Mme Walker a téléchargé une photo de profil contre la violence domestique

Un garçon de cinq ans a marché pour aider après avoir trouvé ses parents morts dans leur maison du nord du Queensland. Sur la photo: la police sur les lieux

Les détectives n’ont pas encore révélé la cause du décès, bien que les premières indications suggèrent qu’un couteau était impliqué, a rapporté Townsville Bulletin.

Le voisin Peter MacElroy a déclaré au Daily Mail Australia qu’il n’avait jamais vu que Mme Walker et son fils sur place et qu’ils avaient récemment emménagé.

«Ils n’étaient pas là depuis longtemps. Six semaines, peut-être huit », dit-il.

Mme Walker a toujours semblé amicale mais en grande partie gardée pour elle-même dans le quartier calme, et M. MacElroy a déclaré qu’il ne l’avait jamais vue que de loin.

Il ne se souvient pas avoir jamais vu un homme sur les lieux, mais a vu un groupe d’hommes arriver au domicile avant que la police ne soit présente.

M. MacElroy a déclaré qu’un des hommes s’était approché de lui et ‘a déclaré que la porte avait été renversée (à la maison), et cambriolée et qu’ils attendaient la police ».

Il a été choqué quand il a vu la police arriver à la maison mardi matin et les a regardés boucler la zone et faire venir des détectives d’homicide.

La police a été appelée au domicile de Fulham Road à Gulliver, Townsville, mardi matin

L’inspecteur-détective David Miles a déclaré que c’était une « tragédie » qui s’était déroulée dans la paisible rue de banlieue.

« Tout décès est une tragédie … (et) dans ce cas … nous avons un jeune sans parents et, de toute évidence, il a été soumis à un ensemble de circonstances extrêmement tragiques », a-t-il déclaré.

« Nous reviendrons en arrière et examinerons l’histoire complète des individus, ce qui est connu de la police et ce qui n’est pas connu de la police, pour essayer d’identifier s’il y avait un modèle ou la présence de violence domestique dans cette relation. »

Des enquêtes sont en cours et la police exhorte toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à se manifester.

1800RESPECT

Beyondblue: 1300 22 4636