Le père de SUMMER Wells a affirmé que ses trois frères avaient été retirés de leur maison six semaines après la disparition de l’enfant de 5 ans.

Summer Wells a disparu de son domicile dans le comté de Hawkins, Tennessee, le 15 juin et une recherche désespérée pour la retrouver est en cours depuis.

Une recherche désespérée est en cours pour localiser la petite fille Crédit: Tennessee Bureau of Investigation

Donald Wells aurait déclaré que ses trois garçons avaient été emmenés de chez lui Crédit : WJHL

Donald Wells aurait déclaré à un animateur de podcast que ses fils avaient également été retirés de la maison familiale.

Wells a fait ces commentaires sur un podcast intitulé « Jay is 4 Justice », selon News Channel 11.

Wells aurait confirmé lors de son apparition dans le podcast que les services à l’enfance étaient impliqués.

« En ce moment, avec tout le monde qui nous attaque et tout ce qui se passe, c’est probablement mieux pour eux », a déclaré Wells dans l’émission.

Wells aurait également déclaré que de nombreuses personnes venaient le voir et l’accusaient de diverses choses concernant la disparition de sa fille.

« Je croyais à ce genre de choses », a déclaré Wells. « Comme un idiot, j’y ai cru et j’ai flippé, j’ai commencé à boire et tout le reste. Et c’est pourquoi ils ont emmené nos enfants. »

L’animatrice du podcast, Jennifer Youngblood, a déclaré au média que Wells avait admis que les garçons avaient été emmenés à cause de « qu’il avait bu un épisode et qu’il y avait d’autres choses qui tourbillonnaient sur Internet que cela pourrait être la vie à la maison ou ce qui se passe en ce moment dans le cas de Summer. »

LA RECHERCHE DE L’ÉTÉ

Selon la police, Summer a été vue pour la dernière fois le 15 juin devant son domicile dans la communauté de Beech Creek.

Une alerte Amber pour l’enfant a été déposée le lendemain.

La jeune fille aurait porté un pantalon gris et une chemise rose sans chaussures lorsqu’elle a disparu.

Les enquêteurs disent qu’elle mesure 3 pieds, pèse 40 livres et a les cheveux blonds et les yeux bleus.

Plusieurs organismes d’application de la loi ont été impliqués dans la recherche de Summer, et une récompense de 25 000 $ a même été offerte pour obtenir des informations sur son sort.

Cependant, il ne semble y avoir aucune piste pour le moment quant à l’endroit où l’enfant pourrait être.

Les forces de l’ordre affirment que l’enquête est toujours en cours.

L’été a disparu le 15 juin Crédit : Famille Wells