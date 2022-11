Le père de Sumbul Touqeer rompt le silence après son combat avec Archana Gautam

Les concurrents de Bigg Boss 16 ont réussi à attirer l’attention de tout le monde et ils ont réussi à maintenir l’intérêt du public. Les fans apprécient le drame non-stop et les relations amoureuses naissantes dans la maison. Mais au fur et à mesure que le drame se poursuit, la rupture entre les candidats se poursuit.

Dans un récent épisode de Bigg boss, Archana Gautam a soulevé une raillerie contre la candidate Sumbul Touqeer, qu’elle n’a pas été une fille dévouée et n’a pas écouté les conseils de son père de rester à l’écart de Shalin Bhanot. Parlant du commentaire d’Archana, le père de Sumbul, Touqeer Hasan, dans une interview exclusive avec ANI, a déclaré: “Sumbul m’a écouté, c’est la propre pensée d’Archana que Sumbul n’a pas écouté son père. Elle a réagi de la même manière que je le voulais. Archana a pensé que lorsque j’ai (Tauqeer Hasan) refusé, pourquoi est-elle allée parler à Shalin et Tina. »





“En fait, la formation qu’elle a reçue, s’il y avait une autre fille, elle aurait joué la carte de la victime, ce qui est très courant dans la maison Bigg Boss. Si elle l’avait fait, Shalin et Tina seraient devenues des méchantes nationales. “, a-t-il ajouté. Dans la promo, après le commentaire d’Archana, Sumbul a perdu son calme et a failli se battre physiquement avec elle.

Parlant de la réaction agressive de Sumbul, Tauqeer a déclaré à ANI : “Je suis une mère célibataire, depuis l’enfance, elle me considère comme sa mère et son père, elle me considère comme son modèle, alors elle n’a rien dit jusqu’à ce qu’Archana parle d’elle, mais quand elle a parlé de moi, elle (Sumbul) a réagi de manière agressive. Je pense que mes deux filles ne toléreront pas que quelqu’un parle de moi. Auparavant, dans Bigg Boss 16, le père de Sumbul est arrivé et a réprimandé Shalin Bhanot et Tina Datta pour avoir utilisé sa fille.

À propos de la relation de Sumbul avec Shalin, après son arrivée au spectacle, Tauqeer a déclaré : “Après que je lui ai expliqué, Shalin l’a informée (Sumbul) que mon enfant de 8 ans (Shalin) est loin de moi, ton père (Tauqeer Hasan ) est loin de toi, c’est pourquoi nous nous sommes attachés après que Tina a également réalisé que oui, j’ai (Tina) fait cette erreur. Puisque Sumbul a l’habitude qu’une fois qu’elle se lie d’amitié avec une personne, elle ne la quitte jamais et pardonne rapidement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pense que Shalin et Tina sont vraiment amis avec Sumbul ou non ?, il a répondu : “Plus tôt, Shalin prévoyait un jeu pour capitaliser sur la popularité de Sumbul, mais après mon départ, il s’est rendu compte que cela deviendrait désormais négatif. c’est pourquoi il est maintenant positif avec Sumbul, mais il fait semblant avec le reste des gens.””Je ne dirai pas que Shalin et Tina Sumbul sont devenues amies parce que Shalin et Tina sont venues avec toutes les informations sur Sumbul, ils savaient que cette fille est très forte et avait beaucoup de fans. Être dans les parages obtiendra également de bonnes images et une bonne popularité. Le reste des gens ressentaient également la même chose, c’est pourquoi Sumbul était supprimé, ils ne laissaient pas elle parle, mais maintenant Sumbul a compris, maintenant elle joue correctement”, a-t-il ajouté. (Avec les entrées de l’ANI)