Le père de Sumbul Touqeer dénonce Shalin Bhanot, dit ‘tumne uska tamasha…’

Bigg Boss 16 jour 13 aperçu: Salman Khan surprend tout le monde en faisant venir le père de Sumbul Toqueer, Touqeer Hasan Khan. Sr Khan parle à sa fille et lui fait un test de réalité. Selon Touqeer, la star d’Imlie s’habitue et se ridiculise, et elle l’ignore complètement.

Tout en s’adressant à sa fille, Toqueer dit : “Sumbul jitne au cœur pur tum ho na…usse main darr gaya hu.” Il dit en outre, “Dekh lo duniya kaise hai?” Plus tard, le père de Sumbul confronte Shalin Bhanot et le claque, disant qu’il s’est moqué de sa fille. Le père de Sumbul reproche même à Tina Datta de jouer avec Shalin. Tout en parlant à Shalin, Touqeer dit : “Tumne uska tamasha bana diya… mujhe umeed bhi nahi ki tum élève harqat kar sakte ho.”

Le jour 12, Shalin Bhanot et Gautam Vig qui partagent un bon lien se sont disputés après que l’ancien ait embrassé Soundarya. Tout a commencé lorsque Gautam et Shalin ont commencé à se tirer les jambes. Gautam qui aime Soundarya a commencé à taquiner Shalin en se rapprochant de Tina qui est le béguin de cette dernière. Plus tard, Bigg Boss a demandé à ses colocataires de nommer une personne qui avait la voix la plus irritante et de dire à cette personne de «se taire». Fait intéressant, tout le monde nomme Archana et Bigg Boss lui demande de se taire jusqu’à sa prochaine commande. Quand Archana a commencé à dire “Bigg Boss, ce n’est pas possible”. Bigg Boss a répondu: “Tais-toi Archana.”

Plus tard, Tina et Abdu ont également eu une discussion sérieuse. Tina était assise seule sur le canapé, Abdu est venu et a demandé à Tina, “mon frère, à quoi tu penses?” À quoi Tina a répondu, “en pensant que la façon dont les gens ne vous comprennent pas.” A quoi Abdu a répondu : « les gens te comprennent parfois, mais parfois ils ne te comprennent pas. C’est bon.” Tina a alors dit, “si vous essayez de vous faire comprendre mais qu’ils ne vous comprennent toujours pas, que ferez-vous?” Abdu Rozik a répondu, “un autre plan, comme le plan A, le plan B.” Tina a demandé, “mais que se passe-t-il si les gens disent que vous leur faites du mal, que ferez-vous.” Abdu répondit: “Pour cela, vous verrez qui est bon et qui n’est pas bon.” Tina a déclaré: “Tout le monde joue à un jeu ici.” Abdu a alors répondu: “Ce jeu vous montre comment gagner la vie, pas le jeu, gagner votre vie.”