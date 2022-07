Le père de SS Rajamouli, Vijayendra Prasad, fait allusion à l’abandon du cinéma pour la politique ; n’y aura-t-il plus de scripts comme Baahubali et RRR ? Voici ce que nous savons

Le père de SS Rajamouli, Vijayendra Prasad, qui est également l’auteur de Baahubali, RRR, Bajrangi Bhaijaan et de plusieurs autres films à succès réalisés par son fils, SS Rajamoulicomme d’autres, a été nommé au Rajya Sabha comme l’un des Candidats à la présidence de l’Inde le mercredi 6 juillet. KV Vijayendra Prasad est connu pour ses histoires de films dans les industries cinématographiques tamoule, kannada et hindi, avec plusieurs autres films à succès acclamés par la critique et très commerciaux à son actif. Outre Baahubali, RRR, Bajrangi Bhaijaan, Vijayendra Prasad a également écrit des histoires pour d’autres films à succès Comme Mersal et Rowdy Rathore entre autres.

Vijayendra Prasad a réagi à sa nomination au Rajya Sabha

Dans une conversation avec Mid-Day, Vijayendra Prasad a déclaré qu’il avait reçu un appel à l’improviste au sujet de la nomination et bien que cela ait été une surprise, il est profondément honoré d’avoir été choisi par son pays pour le siège, et l’honorera pour du mieux de ses capacités, ajoutant que diviser son temps ne sera pas un problème car sa première priorité sera d’assister aux devoirs de Rajya Sabha, décidant qu’il n’écrira désormais que pendant son temps libre. Il a conclu que son pays passe toujours en premier en entendant Bharat Mata, Vande Mataram et l’Inde met dans un état élevé, ce qui se reflète toujours dans son travail.

Comment Vijayendra Prasad a été nommé par le président de l’Inde ?

Douze membres de la société civile sont nommés une fois par le Président de l’Inde pendant une période de six ans au cours de son mandat. Le Président nomme les candidats après avoir consulté le Premier Ministre du pays. Ceux qui ont apporté une contribution significative dans les domaines des arts, de la littérature, des sports, des sciences et des services sociaux sont généralement considérés pour cet honneur prestigieux. Donc, c’est tout sauf une évidence que le père de SS Rajamouli, Vijayendra Prasad, a été nommé par le président pour occuper un siège à la Rajya Sabha.