Le père de Shanquella Robinson s’exprime, Kyrie Irving fait un don de 65 000 $

Alors que la famille de Shanquella Robinson demande des réponses et justice pour sa mort, Kyrie Irving a béni leur collecte de fonds.

La jeune femme de 25 ans est décédée un jour après son arrivée à Cabo, au Mexique, lors d’un voyage de groupe avec ses amis. Ces amis ont blâmé l’empoisonnement à l’alcool, mais l’autopsie a révélé un passage à tabac sévère. Bernard Robinson Raconté TMZ, “il semblait que c’était un complot” contre sa fille.

la mère de Shanquella, Salamondra Robinson, déjà dit Nouvelles de la ville reine que tout le monde pendant le voyage “racontait des histoires différentes”. Aucune des explications contradictoires sur la mort de Shanquella n’incluait l’agression brutale qu’elle a subie. La vidéo du voyage a révélé que plusieurs personnes ont enregistré l’un des “amis” battant une Shanquella nue et sans défense.

Le père “au cœur brisé” de Shanquella dit qu’elle a été attaquée

« C’était comme si ma fille dormait. Pour qu’ils soient tous dans cette pièce et vous savez, elle s’est réveillée. On aurait dit qu’ils l’avaient attaquée, et elle est nue », a déclaré Bernard.

Plusieurs personnes dans la vidéo ont tenté d’inciter Shanquella à participer au combat. Ils lui ont crié de se battre. Elle semblait effrayée, réticente et piégée par les personnes qu’elle appelait autrefois ses amis.

“Ma fille n’est pas une combattante, pas du tout. Pour eux de faire ce qu’ils ont fait, cela ressemblait à un complot. Ils auraient pu faire ça ici et ça ne se serait pas passé comme ça. Ils ont mis un trou dans mon cœur », a-t-il poursuivi.

Les amis se séparent et se réconcilient toujours, mais ce boeuf ne pouvait pas valoir la peine d’être tué. Selon l’autopsie, Shanquella a eu le cou cassé et la colonne vertébrale fissurée. Elle est décédée environ 15 minutes plus tard des suites de ces blessures.

“C’était mon seul enfant. C’est un homme au coeur brisé. Je ne peux même pas être grand-père. Je ne peux pas l’accompagner dans l’allée. Je n’entends pas sa voix juste dire “Papa” et “Maman”. Je ne l’entends pas dire “grand-mère” », a déclaré Bernard avant de fondre en larmes. « Vous ne savez tout simplement pas ce que vous m’avez fait. Je pensais qu’elle allait m’enterrer, pas que je l’enterre », a-t-il poursuivi.

Les amis sont rentrés aux États-Unis comme prévu. Il a fallu près de deux semaines et 6 000 $ pour ramener le corps de Shanquella à la maison. Bernard a dit qu’il espérait qu’ils seraient extradés vers le Mexique.

« Ils sont accusés et retournent là-bas pour purger leur peine parce que c’est là qu’ils ont commis le crime. Et ils l’ont laissée là, dans cette maison. Ils l’ont laissée là pour que la bonne la retrouve. « Vous savez à quel point ma fille a souffert des blessures ? Elle avait un petit petit cadre. Ils sont restés assis là et n’ont pas essayé de l’aider », a expliqué Bernard.

Lorsqu’on lui demande s’il veut que les anciens amis purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité, Bernard répond immédiatement : « Oui, madame. Ils ont pris une vie.

Un coup de main inattendu de Kyrie Irving

La famille a lancé une GoFundMe pour aider aux dépenses imprévues de la mort tragique de Shanquella. Les proches au cœur brisé ont également besoin d’un soutien financier pour les frais juridiques alors qu’ils se battent pour la justice.

«Nous sommes plus que dévastés. Nous continuons à nous battre pour la vérité », a écrit la sœur de Shanquella Quille longue. “Nous sommes confrontés à un énorme fardeau financier inattendu et à beaucoup de douleur alors que nous nous préparons à mettre ma sœur au repos. Tout soutien que vous pouvez apporter à nos frais juridiques et autres dépenses essentielles est grandement apprécié », a-t-elle poursuivi.

Selon HITC, le baller controversé Kyrie est intervenu pour aider les Robinsons avec un généreux don. Irving était le principal contributeur, donnant 15 000 $ et 50 000 $ supplémentaires. En moins de 24 heures, la collecte de fonds a atteint près de 307 000 $ sur l’objectif de 350 000 $.

Le soutien financier des Robinson est impressionnant, mais ils veulent vraiment que justice soit rendue à Shanquella.