Le père de Shanquella Robinson parle de sa mort mystérieuse

La saga tragique de la mort de Shanquella Robinson n’est tout simplement pas dans nos esprits. La jeune femme de 25 ans s’est rendue à Cabo, au Mexique, pour fêter un anniversaire avec des personnes qu’elle appelait des “amis” et a été retrouvée morte par une femme de chambre. Son certificat de décès énumère la cause de son décès comme «une blessure grave à la moelle épinière et une luxation de l’atlas».

Le groupe avec lequel Robinson est allé a dit qu’elle était morte d’un “empoisonnement à l’alcool” et c’est clairement un mensonge. Une vidéo a émergé de l’un de ces “amis” la battant violemment à l’intérieur de leur chambre d’hôtel. Quelque chose ne va clairement pas et personne ne semble avoir de réponses substantielles. La famille est désemparée et le père de Shanquella a juré d’obtenir des réponses sur ce qui est arrivé à sa petite fille. Bernard Robinson s’est entretenu avec WSOC à propos de sa détermination infinie à découvrir la vérité :

« Par la grâce de Dieu, je pense que je vais aller au fond des choses. Dieu ne va pas échouer. Ça va sortir », a-t-il dit. “Je n’abandonne pas. Je suis très confiant que je vais avoir l’esprit tranquille.”

Selon le récit de sa mère Sallamondra Robinson, les choses se passaient bien pendant le voyage sur la base des conversations qu’elle a eues avec elle et des publications sur les réseaux sociaux que Shanquella a publiées avant sa mort.

“J’ai regardé certains de ses messages qu’elle avait publiés”, a déclaré la mère. “Elle passait vraiment un bon moment et je ne sais pas où ça a mal tourné à partir de là.”

Le procureur général de l’État de Baja California Sur est sur l’affaire et ne laisse rien au hasard…

Ce n’est qu’une question de temps avant que l’autre chaussure ne tombe sur cette affaire et on a l’impression que quelqu’un va en prison derrière la mort de cette pauvre femme. Nous suivons cette affaire de TRÈS près…