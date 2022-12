Le père de Shanquella Robinson décrit les blessures après la mort de Cabo

Bernard Robinson s’est ouvert sur le moment dévastateur où il a vu sa fille Shanquella Robinson corps battu après que des «amis» aient blâmé sa mort empoisonnement à l’alcool.

“Tout ce que je veux, c’est la justice”, a déclaré le père au cœur brisé lors d’un rassemblement exigeant des comptes pour les personnes qu’il pense être responsables. Selon le Charlotte ObservatriceRobinson savait que la cause de la mort mystérieuse de Shanquella n’était pas l’alcool quand il a vu son cercueil ouvert.

Le 10 décembre, la famille, les amis et les dirigeants locaux se sont joints à Bernard pour demander justice au rassemblement organisé par Million Youth March Of Charlotte & Salisbury Teen Advisory Board. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour soutenir l’église Little Rock AME Zion à Charlotte. Bernard a décrit la révélation déchirante de voir les blessures sur le corps sans vie de sa fille.

“Quand j’ai vu dans ce cercueil, et j’ai vu le nœud, (…) la coupure sur sa lèvre, je sais pertinemment qu’ils lui ont fait des lésions corporelles”, a déclaré Bernard.

L’autopsie a suscité plus de questions que de réponses, révélant que Shanquella souffrait d’une fracture du cou et d’une colonne vertébrale fissurée. Après que le groupe de six amis ait dit à la famille Robinson que Shanquella était malade, une vidéo virale montrait une femme attaquant le jeune homme de 25 ans. Elle était sans défense, nue et entourée d’autres personnes qui ont enregistré le passage à tabac tout en l’encourageant. Il a qualifié l’équipe suspecte de soi-disant amis de “Cabo 6”

« Tout ce que je veux, c’est la justice. Je veux juste que les autorités mexicaines, l’ambassade, fassent ce qu’il faut, qu’elles fassent les choses correctement. Parce qu’ils sont venus là-bas sur votre sol et ont fait ce qu’ils ont fait et sont revenus ici », a poursuivi Bernard.

Shanquella est arrivée à San José del Cabo le 28 octobre et a été déclarée morte le lendemain. Malgré la bataille acharnée que la famille Robinson a menée depuis ce jour, une enquête criminelle peut encore leur apporter des réponses et des responsabilités.

Le FBI se penche sur l’affaire, sur laquelle les autorités locales enquêtent également sur un fémicide. En novembre, Les procureurs mexicains ont obtenu un mandat d’arrêt pour une Américaine non identifiée et s’efforcent de l’extrader pour qu’elle soit traduite devant un tribunal mexicain. Le suspect, qui pourrait être l’un des “amis” ayant voyagé avec Shanquella, pourrait encourir jusqu’à 60 ans de prison.