Le père de Sergio Aguero accuse Pep Guardiola de fausses larmes après les adieux de Manchester City

Le père de Sergio Aguero, Leonel del Castillo, a déclaré que les larmes versées par l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola en parlant de son fils n’étaient pas sincères et ne concernaient que les caméras.

Aguero, 33 ans, a rejoint Barcelone en tant qu’agent libre cette semaine après que son contrat avec City n’ait pas été renouvelé.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Man City Keep or Dump : Sterling, Stones sur le point de sortir ?

Guardiola a fondu en larmes en parlant d’Aguero après que l’attaquant a marqué deux fois lors de son apparition en Premier League lors de la victoire 5-0 contre Everton le dernier jour de la campagne.

Aguero, le meilleur buteur de tous les temps de City, a disputé son dernier match pour le club lors de la défaite finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai.

Interrogé sur les émotions de Guardiola, le père d’Aguero a déclaré à la station argentine Radio La Rouge: « Je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Je crois qu’il n’a jamais voulu de lui [Aguero]. »

Lorsqu’on lui a demandé si les larmes étaient pour les caméras, il a ajouté: « Bien sûr. Il veut être la star de toutes les équipes dans lesquelles il est au lieu des joueurs.

Pep Guardiola n’a pas pu retenir ses larmes en parlant de la légende de Man City Sergio Aguero 🥺💙 (passant par @footballdaily)pic.twitter.com/yeAqNDhRCK – ESPN FC (@ESPNFC) 23 mai 2021

« C’est incroyable. Il [Guardiola] dit qu’il est irremplaçable et qu’il ne l’a pas dans l’équipe. Ce sont des choses de Guardiola, c’est un grand entraîneur. Mais du jour au lendemain, il change les joueurs et on ne sait jamais si on va commencer ou pas. »

Del Castillo a également déclaré que le souhait de son fils était de renouveler son contrat avec City mais que l’offre n’est jamais arrivée.

« Il y a quelqu’un qui te dit que tu ne peux plus continuer au club et que tu n’as pas d’autre choix que de changer [clubs], » il ajouta.

« Il a attendu la dernière minute pour voir s’il renouvellerait avec City mais ce n’était pas possible. Ils ne voulaient pas. »

Le père d’Aguero a révélé que son fils avait la possibilité de continuer à jouer en Angleterre, mais a plutôt choisi de rejoindre le Barça.

Sergio Aguero a remporté trois de ses cinq titres de Premier League sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City.’ Photo par Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

Il a signé un contrat de deux ans avec les géants catalans, une décision qui le verra jouer avec son compatriote et ami Lionel Messi, si ce dernier signe un nouvel accord avec le Barça cet été.

« Plusieurs clubs étaient intéressés », a déclaré Del Castillo. « Tottenham, Arsenal et Chelsea jusqu’au dernier moment étaient également intéressés. Il est très heureux maintenant que tout est réglé.

« Ils [Messi and Aguero] sont amis depuis l’âge de 15 ans. Ils ont toujours parlé. Je suis certain qu’ils joueront ensemble. »

Aguero est en service international avec l’Argentine et n’a pas voyagé avec l’équipe à Santiago pour le match de qualification pour la Coupe du monde de jeudi contre le Chili.

L’ancien attaquant de l’Atletico Madrid a été testé positif lors d’un test rapide pour COVID-19, seulement pour que son PCR revienne négatif.

Aguero a été testé positif au COVID-19 en janvier et n’a pas été vacciné, selon son père.