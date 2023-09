Le père de SARA Sharif a été vu pour la première fois depuis sa mort dans un message vidéo.

La fillette de 10 ans a été retrouvée morte dans une maison de Woking, dans le Surrey, le 10 août après que son père Urfan Sharif a appelé le 999 depuis le Pakistan.

Sara Sharif a été retrouvée morte chez elle à Surrey

Le père et la belle-mère de Sara ont fait une déclaration vidéo Crédit : Sky News

Une chasse à l’homme internationale est désormais en cours contre lui, son partenaire Beinash Batool et l’oncle de Sara, Faisal Malik.

Aujourd’hui, une nouvelle vidéo montre M. Sharif et Mme Batool assis ensemble pendant que Mme Batool lit une déclaration.

Dans le clip choquant, elle a révélé que sa famille « était prête à coopérer avec les autorités britanniques et à défendre notre cause devant les tribunaux ».

Elle a déclaré : « Tout d’abord, je voudrais parler de Sara. La mort de Sara est un incident. Notre famille au Pakistan est gravement affectée par tout ce qui se passe. »

Elle a ajouté : « Imran [one of Mr Sharif’s brothers] n’a pas donné de déclaration que Sara est tombée dans les escaliers et s’est cassé le cou.

« Cela a été diffusé par l’intermédiaire d’un média pakistanais. Je suis très inquiet pour la sécurité d’Imran. »

Elle affirme que sa famille s’est cachée car « tout le monde a peur pour sa sécurité.

Mme Batool a poursuivi : « Les enfants ne peuvent pas aller à l’école car ils ont peur de quitter la maison. Personne ne quitte la maison.

« Les provisions sont épuisées et il n’y a plus de nourriture pour les enfants car les adultes ne peuvent pas quitter leur domicile par crainte pour leur sécurité. »

Les policiers de la National Crime Agency ont travaillé avec Interpol et les autorités pakistanaises pour retrouver Urfan, 41 ans.

Il semblerait que le père ait fui la capitale Islamabad avec Beinash et Faisal le 9 août – la veille de la découverte de Sara morte.

La police pakistanaise avait précédemment déclaré avoir trouvé des preuves selon lesquelles le père était brièvement retourné dans sa maison familiale à Jhelum.

Ils élargissent désormais leur zone de recherche pour le trio en fuite à mesure que le filet se rapproche.

Il n’existe aucun traité d’extradition entre le Pakistan et le Royaume-Uni, ce qui rendrait difficile le retour des suspects pour les interroger.

Le grand-père de Sara, Muhammad Sharif – le père d’Urfan disparue – a déclaré que son fils lui avait dit que sa mort était un « accident ».

Cela survient après que la mère de Sara, Olga, a parlé de son tourment en identifiant le corps de sa fille assassinée après qu’elle ait subi des blessures horribles.

Elle a déclaré à l’émission de télévision polonaise Uwaga ! sur la chaîne TVN : « Une de ses joues était enflée et l’autre côté était meurtri.

« Même maintenant, quand je ferme les yeux, je peux voir à quoi ressemblait mon bébé. »

Olga a déclaré que sa fille était vêtue d’un pyjama Mickey Mouse et recouverte d’une couette.

Elle a ajouté : « Aucune mère ne devrait avoir à voir quelque chose comme ça ».

Olga, d’origine polonaise, s’est séparée de Sharif en 2015, Sara et son frère étant envoyés vivre avec leur père par un tribunal de la famille.

Même si la mère avait le même droit de voir les enfants, elle a déclaré que cela devenait de plus en plus difficile avec le temps.

Une précédente autopsie a révélé qu’elle avait subi « des blessures multiples et étendues qui sont susceptibles d’avoir été causées sur une période de temps soutenue et prolongée ».