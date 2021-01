Le père d’un enfant décédé lors de la fusillade à l’école de Sandy Hook a reçu un déguisement facial complet avant d’être interviewé à la télévision, pour le protéger d’être identifié par des théoriciens du complot fous.

Le fils de Lenny Pozner, Noah, six ans, a été la plus jeune victime du massacre du 14 décembre 2012 de 20 enfants et de six membres du personnel.

Depuis très tôt dans la foulée, Pozner a été pointé du doigt par les théoriciens du complot, affirmant que les meurtres n’avaient jamais eu lieu et que tout cela faisait partie d’un complot mené par Barack Obama pour débarrasser le pays des armes à feu.

«J’ai été attaqué pour la mémoire de mon fils. La très courte vie de mon fils a été attaquée, et je n’allais tout simplement pas le supporter », a déclaré Pozner, apparaissant fortement déguisé sur 60 Minutes, dans un segment discutant d’une campagne visant à rendre les entreprises de médias sociaux tenues responsables du contenu qu’elles autorisent. en ligne.

Lenny Pozner est apparu déguisé sur 60 Minutes, pour éviter que les théoriciens du complot ne le trouvent

Une équipe de spécialistes en maquillage de théâtre a travaillé pour modifier les caractéristiques de Pozner pour l’interview

Pozner a reçu une perruque, des prothèses et une fausse peau dans le but de le déguiser des attaquants

Il a riposté contre les trolls, gagnant des colonies contre ceux qui répandent les mensonges et fait campagne pour que Facebook supprime les messages sur la théorie du complot.

En juin 2017, Lucy Richards, 57 ans, a été condamnée à cinq mois dans une prison de Floride pour avoir envoyé des messages à Pozner, dont un qui disait: « La mort vous arrive très bientôt et vous ne pouvez rien y faire. »

En juin 2019, Pozner a remporté une affaire de diffamation contre les éditeurs d’un livre qui affirmait que personne n’était mort à l’école de Newtown, dans le Connecticut.

Un jugement sommaire a conclu que James H. Fetzer et Mike Palecek avaient diffamé Pozner en affirmant que le certificat de décès de son fils était un faux.

En octobre 2019, un jury du Wisconsin a déterminé le montant que Fetzer doit payer à Pozner pour avoir fait des déclarations diffamatoires, le contremaître écrivant « 450000 $ » sur le formulaire.

En décembre 2019, l’animateur de l’émission InfoWars, Alex Jones, a été condamné par un tribunal du Texas à payer 100000 $ de dommages-intérêts à un autre père. Le cas de Pozner contre Jones est toujours en instance.

Le fils de Pozner, Noah, avait six ans lorsqu’il a été assassiné à l’école Sandy Hook en décembre 2012

Lucy Richards (photo) a été condamnée à cinq mois de prison pour lui avoir envoyé des menaces de mort

La riposte agressive de Pozner aux mensonges a fait de lui une cible particulière pour les théoriciens du complot – il a reçu plusieurs menaces de mort, dont un message vocal qui a vu une femme condamnée à la prison, et a déménagé sept fois pour sa sécurité.

«Conversations niant la tragédie. Accuser le gouvernement de l’avoir organisé », a-t-il dit, lorsqu’on lui a demandé sur 60 Minutes quelle forme prenaient les théories du complot.

«Que Noé n’est pas mort; que je ne suis pas le père de Noé. Tout tourne autour de l’idée que ce sont des tournages mis en scène, des événements scénarisés, que je suis un acteur, que je suis payé, pour simuler la mort d’un enfant.

Pozner a fondé le réseau HONR pour aider ceux qui étaient confrontés à des situations similaires.

Noah était l’un des 20 enfants et six membres du personnel assassinés dans l’école du Connecticut en 2012

Les personnes en deuil embrassent les funérailles de Noah, six ans, en décembre 2012

Des hommages à Noah et aux autres enfants sont vus à un mémorial pour les victimes en 2012

Il a aidé Maatje Benassi, qui en mars a été étiquetée Patient Zéro parce qu’elle était à Wuhan, en Chine, en octobre 2019.

Elle avait représenté l’armée américaine dans une version des forces armées des Jeux olympiques; était un cycliste et un réserviste de l’armée qui a servi en Irak.

En mars, un article à son sujet dans son journal local a attiré l’attention d’un conspirateur de l’État profond nommé George Webb et il a filmé une vidéo l’accusant de faire partie d’un complot pour répandre COVID, publié par un théoricien du complot sur YouTube qui en avait déjà attiré des centaines. des milliers de vues.

Elle a commencé à recevoir des menaces de mort.

«Nous allons lui mettre une balle dans le crâne. Chargez les camions. Allons les chercher. Pendons-les », a-t-elle raconté, ajoutant que son adresse avait également été publiée en ligne.

Les deux font maintenant campagne pour essayer de rendre les réseaux sociaux plus responsables de leur contenu.