Le père de Samantha Ruth Prabhu partage la mémoire de Facebook avec Naga Chaitanya; parle de faire face au divorce de sa fille

Les couples séparés Samantha Ruth Prabhu et Naga Chaitanya ont choqué tout le monde lorsqu’ils ont annoncé leur divorce l’année dernière. Leurs fans ainsi que leurs amis et leurs familles ont eu le cœur brisé par la nouvelle. Alors que Samantha et Chaitanya semblent avoir évolué dans la vie, le père de l’actrice, Joseph Prabhu, s’est confié sur la gestion du malheureux divorce de sa fille.

Le père de Samantha s’est rendu sur Facebook pour partager un souvenir avec sa fille et son ancien gendre Naga Chaitanya. Il a écrit : “IL Y A LONG LONGTEMPS ; IL Y AVAIT UNE HISTOIRE ; ET ELLE N’EXISTE PLUS !!! ALORS, COMMENÇONS UNE NOUVELLE HISTOIRE ; ET UN NOUVEAU CHAPITRE !!!”

Son message a laissé les fans émus. Ils ont exprimé leur tristesse face à tout ce qui s’était passé dans leur vie. Le père de Samantha a remercié les fans d’avoir reconnu la douleur de sa famille et a répondu : “MERCI POUR TOUS VOS SENTIMENTS. OUI, JE ME SUIS ASSISE PENDANT LONGTEMPS POUR SURMONTER LES ÉMOTIONS. LA VIE EST TROP COURTE POUR S’ASSEOIR AVEC DES SENTIMENTS ET M’ENFONCER.”

Un utilisateur de Facebook a déclaré qu’il était déchirant de voir Samantha et Chaitanya se séparer et qu’ils ne sont toujours pas capables de digérer la vérité. À quoi Joseph Prabhu a répondu: “Oui, c’était comme des coups de blues pour nous aussi.” Répondant à un autre utilisateur, il a commenté : “Oui. Mais les nouvelles déchirantes se présentent sous différentes formes pour différentes personnes. Et c’est la réalité. Secouez la poussière de vos pieds et progressez. Si quelqu’un y succombe, il y aura une autre nouvelle déchirante.”

Sur Koffee With Karan 7, Samantha a admis avoir des rancunes avec son ex-mari et a déclaré que s’ils sont enfermés dans une pièce, ils doivent être tenus à l’écart des objets tranchants. Elle a également rejeté les rumeurs de prise de Rs 250 crore de pension alimentaire de Chaitanya après le divorce. Chay a également déclaré qu’il avait évolué dans la vie et qu’il se trouvait dans un espace heureux en ce moment.