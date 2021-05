Le père de Salman Khan, Salim Khan, dans ‘Radhe’

Le scénariste et producteur de films Salim Khan a donné des critiques négatives sur son fils, le dernier film de Salman Khan « Radhe ». Salim Khan a déclaré qu’il ne pensait pas que « Radhe » était un « grand film du tout » et que « Bajrangi Bhaijaan » était un film « bon et totalement différent ».

Sorti à l’occasion de l’Aïd, ‘Radhe: You Most Wanted Bhai’ a reçu de mauvaises critiques de la part des critiques et des téléspectateurs après sa première sur ZEE5. Réalisé par Prabhu Deva, ‘Radhe’ est devenu le moins bien noté de Salman sur IMDb avec un score de 1,8/10.

Dans une interaction avec Dainik Bhaskar, lorsqu’on lui a demandé que les téléspectateurs ressentent la répétition des films précédents de Salman dans ‘Radhe’, Salim a déclaré en hindi : « Le film avant ce ‘Dabangg 3’ était différent. ‘Bajrangi Bhaijaan’ était bon et totalement différent. Radhe n’est pas du tout un grand film, mais le cinéma commercial a la responsabilité que chaque personne puisse obtenir de l’argent. Des artistes aux producteurs, en passant par les distributeurs, les exposants et chaque partie prenante devrait recevoir l’argent. Celui qui achète le cinéma doit obtenir de l’argent. Pour cette raison, le cycle de la création cinématographique et des affaires se poursuit. Sur cette base, Salman a joué. Les acteurs de ce film sont avantagés. Sinon, Radhe n’est pas un très bon film.

Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’en dépit d’être des films à gros budget, pourquoi les films de Salman n’ont-ils pas de bons scénaristes, Salim a déclaré : « Un gros problème de l’industrie cinématographique est qu’il n’y a pas de bons écrivains ici. La raison en est que les écrivains ne lisent pas la littérature en hindi ou en ourdou. Ils voient n’importe quoi à l’extérieur et s’impliquent pour l’indianiser. Le film Zanjeer a changé la donne du cinéma indien. Ce film a fait revenir le cinéma indien sur le bon chemin. Mais depuis lors, l’industrie n’a pas encore reçu le remplacement de Salim-Javed. Dans une telle situation, que peut faire Salman ? », a-t-il ajouté.

Lorsque le scénariste a appris que les experts du commerce pensaient que la carrière de Salman était terminée, Salim a déclaré : « Ils disent qu’à chaque fois, les films de Salman sont moins performants que les attentes. La réalité est que dès que Salman livrera un coup, ils recommencent à le féliciter.

Salman sera ensuite vu dans ‘Antim: The Final Truth’ avec son beau-frère Aayush Sharma. Khan devrait également commencer à travailler sur le troisième volet de la franchise Tiger.