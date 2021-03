Le père de Russell Crowe est décédé quelques jours seulement après son 85e anniversaire.

Le père de la star hollywoodienne John Alexander Crowe est décédé aujourd’hui à Coffs Harbour, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Se souvenant de lui dans un bel hommage, l’acteur a parlé des yeux brillants et de l’attitude effrontée de son père, affirmant qu’il était le « plus doux des hommes ».

L’acteur a écrit sur Twitter en écrivant: « Je suis rentré dans la brousse hier soir. Aujourd’hui, bien que le soleil brille et que les pluies torrentielles se soient calmées, cette date sera à jamais teintée de tristesse. Mon cher vieil homme, mon beau papa, le plus doux des hommes est décédé.









« Je publie ceci parce que je sais qu’il y a des gens partout dans le monde qui ont le cœur qu’il a touché et dont les côtes il a chatouillé avec ses yeux brillants et son attitude effrontée envers tout le monde, et tout, et c’est probablement une méthode aussi efficace que n’importe quelle autre transmettre les nouvelles.

« John Alexander Crowe du 13 mars 1936 au 30 mars 2021 Né à Christchurch, Nouvelle-Zélande. Décédé à Coffs Harbour, NSW, son domicile depuis 25 ans. Reste en paix. »

Les fans de la star de Gladiator Russell, 56 ans, ont présenté leurs condoléances.







(Image: Getty Images)



L’un d’eux a écrit: « Je viens de me réveiller pour lire cette très triste nouvelle Russell. Mon cœur va à toi, tu es maman et les autres membres de ta famille. Je sais que ce sera une perte très profonde, Père et Le fils a un lien spécial. Je sais que vous allez pleurer, mais gardez sa mémoire près de votre cœur. «

Un autre lui a dit: « Personne ne meurt sur terre tant qu’il vit dans le cœur de ceux qui restent … Condoléances à vous et à votre famille … J’ai perdu mon père il y a un peu plus d’un mois aussi … Et une douleur inexplicable, perdre un parent… La forte étreinte «

Un troisième écrit: « Mes condoléances à vous et à votre famille. Peu importe l’âge de l’être cher ou le fait que vous soyez l’enfant, ce n’est jamais facile. Mes prières sont avec vous et votre famille. »

Alors qu’un fan lui a dit: « Je suis vraiment désolé de lire cette triste nouvelle. Vous avez toujours parlé de lui avec une affection si profonde et chaleureuse, je sais que c’est une dure perte pour vous et votre famille. Mes plus sincères condoléances à à vous tous, en particulier à votre mère à propos de la perte du partenaire de sa vie. «