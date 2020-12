Le président américain Donald Trump a accordé une grâce à l’ancien directeur de campagne Paul Manafort, à l’agent politique Roger Stone et au père de son gendre Jared Kushner, dans le cadre de 26 clémences avant les vacances de Noël.

Manafort a géré la campagne de Trump à l’été 2016, mais a démissionné après que les médias aient rapporté son travail de lobbying en Ukraine, sur la base de « Grand livre noir » fuite par Kiev. En 2019, il a été condamné à 90 mois de prison dans deux affaires fédérales portées par l’avocat spécial Robert Mueller sous l’égide de l’enquête « Russiagate » – dont aucune n’avait rien à voir avec l’élection, mais étaient fondées sur sa prétendue évasion fiscale. et le blanchiment d’argent de l’opération de lobbying.

Stone a également été pris au piège du « Russiagate », Mueller ayant tristement envoyé une équipe tactique pour l’arrêter lors d’un raid avant l’aube, avec des caméras CNN présentes. Ses peines pour obstruction à la justice, falsification de témoins et fausses déclarations au Congrès – un total de 40 mois – ont déjà été commuées par Trump en juillet.

Charles Kushner, le père du gendre de Trump et conseiller principal de la Maison Blanche, Jared, n’a pas été victime du «Russiagate». Il a été reconnu coupable de contributions illégales à la campagne, d’évasion fiscale et de falsification de témoins en 2005, purgeant une peine de 2 ans dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec l’avocat américain de l’époque, Chris Christie, plus tard gouverneur du New Jersey. Ses dons illégaux étaient destinés aux démocrates.

Le fils de Kushner, Jared, a épousé la fille de Trump, Ivanka, une autre conseillère de la Maison Blanche, en 2009.

Mardi, Trump a accordé 15 grâces et cinq commutations, dont plusieurs anciens législateurs républicains, quatre mercenaires de Blackwater reconnus coupables d’avoir tué des civils en Irak et deux personnes reconnues coupables de crimes de procédure lors des enquêtes sur le Russiagate, George Papadopoulos et Alex Van Der Zwaan.

Parmi ses autres grâces mercredi figurait Margaret Hunter, épouse de l’ancien membre du Congrès californien Duncan Hunter – gracié mardi – qui a plaidé coupable d’avoir détourné les fonds de la campagne à des fins personnelles, avec son mari.

Un autre ancien membre du Congrès gracié mercredi, Mark Siljander, avait plaidé coupable en 2010 d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré, après avoir reçu un don de la Islamic American Relief Agency.

Le reste de la liste ne semble pas être politique, se concentrant sur d’anciens policiers, des responsables locaux et des personnes sévèrement condamnées pour des infractions liées à la drogue pour la première fois, conformément à la réforme pénale de la loi Trump de 2018 sur le premier pas.

Le co-fondateur de WikiLeaks Julian Assange et le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden étaient manifestement absents, malgré des spéculations rampantes et une campagne croissante sur les réseaux sociaux pour que Trump pardonne les deux.

